Strohbinder geben ihren Ideen ein Gesicht

Die Schwenninger Strohbinder sind seit Wochen wieder fleißig. Bleiben nur noch wenige Tage bis zum Start des nächsten Strohparks am 7. September. Um 15 Uhr wird HGV-Vorsitzender Steffen Löffler die Freiluftausstellung bei der Heuberghalle eröffnen. „Die Strohbinder haben wieder tolle Objekte zu bieten“, verspricht Löffler im Gespräch mit unserer Zeitung. Vom filigran gebundenen Strohkunstwerk bis zum überdimensionalen Spektakel ist alles dabei. „Wir sind gespannt, was seitens der Kinder alles zusammenkommt“, äußerte sich der HGV-Vorsitzende. Denn viele Beiträge kommen erst kurzfristig auf die Strohparkwiese. Seit Jahren sind es rund 30 Figuren, die wochenlang gezeigt werden. Und auch dieses Jahr wird das wohl so sein.

Der Männergesangverein bindet bei seinem stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Greber Stroh. Zuvor musste aber eine aufwendige Stahlkonstruktion gefertigt werden, die das besondere Werk fassen kann. „Wir werden das große runde Strohkunstwerk auch wieder beleuchten“, verspricht Andreas Greber, dessen Ehefrau Claudia seit Jahren die Arbeit der Sänger tatkräftig unterstützt. Die Idee für das diesjährige Werk hat ein Sänger vom Gardasee mitgebracht, verrät Claudia Greber. „Unser Stroh haben wir von Roland Gulde aus Glashütte bekommen.“

Johann Unger lieferte dem Tennisclub das so beliebte Material, ohne das es die Kunstwerke nicht geben würde. Die letztjährigen Sieger vom Tennisclub binden seit Wochen in der Garage von Wolfgang Stingel neben dem Bierkeller ihr neues Werk, das typisch für den Herbst ist und ebenfalls von innen beleuchtet sein wird.

Musikverein kündigtgroßes Kunstwerk an

Ein sehr großes Kunstwerk schaffen die Leute vom Musikverein im Garten ihres Posaunisten, dem HGV-Vorsitzenden Steffen Löffler. „Unser Stroh lieferten Patrick Fritz und Jörg Stingel“, teilte Vorsitzender Adrian Stier vom Musikverein mit. Die Schwenninger Wehr präsentiert sich mit einem großen Thema, das zur Feuerwehr gehört. Zuverlässig sind seit Jahren die Mitglieder des Narrenvereins Wasserschöpfer. „Es wird ein lustiges Werk geben“, verriet Margit Bolz beim Besuch in der Scheuer von Leo Greber. Raimund Glückler ergänzt, dass man das Stroh von Bernd Grathwohl bezogen hat und dass die Wasserschöpfer gleich am Eröffnungstag, also am kommenden Samstag, 7. September, die Besucher bewirten werden.

Noch völlig bedeckt halten sich die versierten Strohbinderinnen vom Turnverein. „Wir treffen uns wenige Tage vor der Eröffnung und binden in meiner Scheune fast rund um die Uhr“, informierte Sabine Wetterer. Man darf gespannt sein, was die Turnvereinsdamen dieses Jahr aus dem von Tobias Glückler gelieferten Stroh zaubern werden.