Streufahrzeug erfasst Auto

Sachschaden von rund 8000 Euro ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 entstanden. Der Fahrer eines Streufahrzeugs befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Göggingen und war im Begriff, nach rechts in die Heimradstraße abzubiegen. Dazu wechselte er jedoch zunächst auf die Linksabbiegespur, um besser ausholen zu können. Ein hinter dem Lastwagen befindlicher, 54-jähriger BMW-Fahrer, fuhr deshalb auf der Geradeausspur weiter, wurde dabei allerdings von dem Streufahrzeug erfasst und in den Kreuzungsbereich geschoben, teilt die Polizei mit.