Streit zwischen Paar eskaliert

Ein Streit zwischen Lebenspartnern hat am frühen Freitagmorgen das Einschreiten der Polizei in der Hauptstraße erfordert. Eine 31 Jahre alte Frau war mit ihrem Lebenspartner derart in Streit geraten, dass dieser erst Cola über die Frau schüttete und sie wohl auch mehrmals ins Gesicht schlug, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Des Weiteren zerbrach er im Zuge der lauten verbalen Auseinandersetzung das Handy der Frau, als diese drohte, die Polizei zu rufen. Im Anschluss fuhr der Mann - nach einem Streit vor der Wohnung - mit seinem Auto davon. Das Polizeirevier Sigmaringen versucht nun, den genauen Hergang des Streits zu ermitteln.