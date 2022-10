Streit vor Disco endet mit Schlägerei

Aus einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei 21-Jährigen hat sich im Eingangsbereich einer Discothek im Unterm Ablaß in Meßkirch am Sonntag gegen 3 Uhr eine handfeste Schlägerei entwickelt. Bei dieser wurde einer der Kontrahenten unterhalb des linken Auges verletzt. Während der Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen wurde, formierten sich weitere Personen, die offensichtlich per Handy informiert wurden, um gegebenenfalls bei einer Folgeauseinandersetzung zu unterstützen. Die Gruppierungen verhielten sich gegenüber der Polizei äußerst respektlos, heißt es in einer Mitteilung. Eine weitere Eskalation konnte nur durch zusätzlich hinzugerufene Streifen verhindert werden. Durch die Polizei wurde gegen die Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefonnummer 07571/1040 in Verbindung zu setzen.