Storzinger feiern zweites Köhlerfest

Vom Samstag, 9. bis Samstag, 16. Juli, veranstaltet die Dorfgemeinschaft Storzingen unter dem Vorsitz von Reinhold Hotz das zweite Storzinger Köhlerfest an der Grillhütte zwischen Storzingen und Oberschmeien. Dabei gebe es rund um das einwöchige Köhlerfest weitere kulturelle und sportliche Highlights wie die Eröffnung eines Mundartweges mit den Autoren Manfred Mai und Paul Pfaff.

Zudem startet in diesem Zusammenhang der fünfte Schmeientaler Wandertreff und der erste Radlertreff „mit und ohne E“, meinte der schmunzelnde Veranstalter. Am Freitag, 8. Juli, beginnt der Köhler mit dem Aufbau des Meilers, der am darauffolgenden Tag um 10 Uhr entzündet wird. Ab 13 Uhr legt die Dorfjungend Storzingens einen Barfußpfad an.

Um 14 Uhr startet der Jedermann-Radler-Treff am Kohlenmeiler mit unterschiedlichen Streckenverläufen und Ansprüchen, bei dem auch E-Bikes willkommen sind. Am Sonntag um 10 Uhr startet der Schmeientaler Wandertreff am Meiler mit drei geführten Touren. Zwei Touren entlang des Mundartweges werden von Manfred Mai, Paul Pfaff und Gerhard Deutschmann geführt, die die Führung mit Lesungen und Gedichten bereichern. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagstisch mit vegetarischen Maultaschen, Pizza, Rote Wurst und Steaks.

Ab 14 Uhr dreht sich alles ums Holz – von der Holzernte bis zum fertigen Brennholz. Bewirtet wird jeden Tag ab 12 Uhr, ab 17 endet jeder der Tage mit einem Feierabendhock. Am Montag ab 17 Uhr beginnt der „Schwäbische Abend“ mit Spiel und Spaß, wobei Wurstsalat und Most nicht fehlen. Während der Kohlenmeiler, sorgsam gehütet und gepflegt vom Köhler, leise vor sich hin kokelt, gibt es am Mittwoch ab 17 Uhr einen bayrischen Abend mit gegrillten Haxen und Brezen, sowie am Freitag ein Grillabend mit Hähnchen.

Am Samstag öffnet um 7 Uhr morgens der Köhler den Meiler und beginnt mit dem „Ausziehen“. Dabei wird die heiße Holzkohle zum Auskühlen ausgebreitet. Danach heißt es abwarten, bis die Bio-Holzkohle verpackt und an Ort und Stelle verkauft werden kann. Das wird etwa ab 15 Uhr der Fall sein. Wie Reinhold Hotz weiter mitteilt, ist der Köhler die ganze Woche über bereit, Auskunft zu geben und auch Gruppen Einblick in die Kunst der traditionellen Holzkohleherstellung zu geben.