Stettener Spectaculum fällt aus - Traditionsjahrmarkt auf 2021 verschoben

Das große, nur alle vier Jahre stattfindende Mittelalterfest „Spectaculum“, das turnusmäßig im kommenden Jahr stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Bei einem Pressegespräch im Rathaus haben die Veranstalter, der „Förderverein attraktive Region Stetten am kalten Markt“ unter Fritz Pfeiffer, Bürgermeister Maik Lehn für die Gemeinde und Harald Dreher von der Arbeitsgruppe „Spectaculum 2021“ den Entschluss bekannt gegeben.

„Es war keine leichte Entscheidung“, sagte Pfeiffer bedauernd, „aber wir mussten sie jetzt treffen“. Gründe hier gebe es viele, die jedoch alle der Covid-19-Pandemie geschuldet sind. Es seien „verrückte Zeiten“, brachte es Harald Dreher auf den Punkt. Zwar gingen die Fallzahlen zurück, „aber solange es keinen Impfstoff gibt, wird sich die Situation nicht viel ändern“.

Wir brauchen rund ein Jahr Vorlaufzeit. Harald Dreher

Eine Großveranstaltung wie das Spectaculum, das in der Vergangenheit regelmäßig tausende Besucher aus der Region in die Heuberggemeinde gelockt hat, sei wegen der Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Begrenzung der Besucherzahlen nicht machbar. Außerdem sei wegen der vielen Gäste aus Nah und Fern die Streuwirkung zu groß, sollten auch nur wenige symptomlos Infizierte das Virus im Laufe des zweitägigen Mittelalterfestes weitergeben. „Das mag man sich gar nicht vorstellen!“

Riesiger Aufwand – organisatorisch und finanziell

Ein weiterer Grund, das Fest auf unbestimmte Zeit zu verschieben, liegt in der langen Planungsphase. „Wir brauchen rund ein Jahr Vorlaufzeit“, so der Arbeitsgruppenleiter, der rund 1000 Helfer aus örtlichen Vereinen, Gruppen und Institutionen koordiniert.

Zwischen 30 und 35 zum Teil professionelle Mittelaltergruppierungen, Spielleute, Tanzensembles, Händler, Gauklertruppen und andere mehr müssen angeschrieben und eingeladen, Verträge ausgehandelt und unterschrieben, amtliche Genehmigungen, wie beispielsweise zu Straßensperren, eingeholt werden. Hinzu komme der nicht unerhebliche finanzielle Aspekt bei dieser Veranstaltung, die sich aus der historischen Vergangenheit von Stetten am kalten Markt speist.

Da die Verträge mit landesweit bekannten Profigruppen aus der Mittelalterszene Ausstiegsklauseln beinhalten, kann die kurzfristige Absage – auch aus pandemischen Gründen – teuer werden. „Wir sind in der Verantwortung“, so der Bürgermeister, der sich mit dem Vorsitzenden des Fördervereins, Fritz Pfeiffer einig ist: „Wir stecken in einem Dilemma!“ Einerseits habe sich das Spectaculum ein Stück weit zur Tradition und regionalen Kultur entwickelt, auf das ungern verzichtet werde, andererseits „haben wir aber eine Verpflichtung gegenüber Besuchern, Standbetreibern und Gruppen aller Art“.

Überschneidungen mit anderen verschobenen Veranstaltungen

Zwar werde das Jahr 2022 für das Spectaculum anvisiert, aber sicher ist auch das nicht, denn den Verantwortlichen bereitet auch Kopfzerbrechen, dass der Vier-Jahres-Rhythmus der beiden Stettener Großveranstaltungen durcheinandergerät: Das Spectaculum und das große Sommertheater finden im Wechsel alle vier Jahre statt. Weil das nächste Sommertheater turnusmäßig 2023 auf dem Plan steht, wäre die Durchführung des jetzt abgesagten Mittelalterfestes im Jahr 2022 ein enormer Kraftakt für alle Beteiligten.

Denn, so führte Harald Dreher weiter aus, „nächstes Jahr finden einige Veranstaltungen statt, die eigentlich dieses Jahr auf der Agenda gestanden haben“. Als Beispiel nannte er die 850-Jahr-Feier der Stadt Pfullendorf, die Landesgartenschau in Überlingen oder Feste der örtlichen und nachbarschaftlichen Vereinen, die auf 2021 verschoben worden sind.

Das passiert mit dem Wildensteiner Jahrmarkt

Eines davon wird der Wildensteiner Jahrmarkt sein. Der Grund ist der Beschluss der Bundesregierung, dass Großveranstaltungen auch bis zum 31. Oktober untersagt bleiben. „Leider zählt unser historischer Jahrmarkt dazu“, schreibt Hanna Blänkner in einer Pressemitteilung des Rathauses Leibertingen. Außerdem würde noch erschwerend hinzukommen, die Abstands- und Hygienebedingungen ordnungsgemäß einhalten zu können.

Daher habe sich auch der Kultur- und Tourismusverein gegen einen diesjährigen Jahrmarkt ausgesprochen. Die Gesundheit der Bevölkerung und der Besucher stehe für die Organisatoren im Vordergrund, heißt es in der Mitteilung weiter. Allerdings gibt es bereits einen neuen Termin: Am 19. September 2021 soll der 44. Wildensteiner Jahrmarkt, mit einem Jahr Verzögerung, stattfinden.