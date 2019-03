Stettener Kommandant wehrt sich gegen Vorwürfe aus Frohnstetten

46 mal ist die Freiwillige Feuerwehr Stetten am kalten Markt im vergangenen Jahr alarmiert worden, darunter waren 14 Brandeinsätze zu bewältigen. Das machte Kommandant Wolfgang Neusch bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr in der Alemannenhalle deutlich. Da die Einsätze weiter zunehmen – im vergangenen Jahr waren es sechs Alarmierungen mehr als im vorangegangenen – freuten sich die Abteilungen mit dem Kommandanten und Kreisbrandmeister Michael Hack über den Erfolg der 2018 durchgeführten „Charme-Offensive“, welche der Gesamtwehr 19 neue Wehrleute bescherten, die bereits ihre Grundausbildung angetreten haben. „Durch gezielte Ansprache und einem Infoabend konnten die jungen Kameraden für eine neue Ausbildungsgruppe unserer Feuerwehr gewonnen werden“, so Neusch.

Dazu kommt die sehr erfolgreiche Jugendarbeit der Stettener Gesamtwehr. Jugendfeuerwehrwart Joachim Lembke berichtete ausführlich über die Arbeit mit seinen 28 Jugendlichen, die sich aus elf Mädchen und 17 Jungs zusammensetzt. 19 Proben, eine Stundenübung, bei der die Überquerung der Schmeie mittels einer Leiter geprobt worden ist und natürlich auch ein Zeltlager gehörten zum Pensum der jungen Leute im vergangenen Jahr.

Lembke erinnerte daran, dass am Samstag, 4. Mai, die Kreisjugendfeuerwehrübung in Stetten am kalten Markt abgehalten wird und bat um Unterstützung bei der Durchführung dieses Ereignisses. Schriftführer Peter Klett listete die Einsätze der Gesamtwehr auf. Zu den erwähnten 14 Bränden – im vergangenen Jahr waren es drei – kamen sechs Verkehrsunfälle und zwei Personenrettungen. Die restlichen Einsätze bestanden aus zwölf unterschiedlichen Hilfeleistungen und zwei Fehlalarmen. Nicht mitgerechnet seien die Sicherheitswachdienste, Absperrmaßnahmen bei Veranstaltungen, Probendiensten und sonstigen Tätigkeiten im Rahmen des Feuerwehrdienstes.

Sehr gute Bilanz

Sieben Personen konnten von der Wehr 2018 aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet werden, „das ist eine sehr gute Bilanz“, sagte Neusch.

Alle Einsätze konnten „ordentlich abgearbeitet und somit größeren personellen sowie materiellen Schaden abgewendet werden“, so das Fazit des Kommandanten, der sich mit Einsatzabläufen, Probenteilnahme und Ausbildungsstand insgesamt sehr zufrieden zeigte. Schelte gab es aber doch, die in Richtung Frohnstetten ging. Obwohl die Lehrgänge auf der Landesfeuerwehrschule durch den Kreis kontingentiert sind und der Kreisbrandmeister die freien Plätze gleichmäßig im Kreis vergibt, kamen Beschwerden aus der Abteilung Frohnstetten, weil ein Lehrgangswilliger nicht berücksichtigt werden konnte. Neusch monierte, dass die Abteilungskommandanten eigentlich wissen müssten, wie eine Lehrgangsmeldung zu erfolgen hat: „Entweder persönlich oder schriftlich an mich, aber nicht, wie geschehen, über WhatsApp“.

So sei es zu Verzögerungen gekommen. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass aus Frohnstetten der Vorwurf kommt, ein Kamerad dürfe nicht zum Lehrgang. Das entspricht aus den genannten Gründen einfach nicht den Fakten.“ Dazu komme die „leidige Diskussion einiger Frohnstetter Kameraden über die alte Drehleiter 16/4“. Die ist laut Beschlüsse des Feuerwehrausschusses und des Gemeinderats aus Alters- und Kostengründen ausgemustert worden, befindet sich aber noch im Frohnstetter Gerätehaus. „Es kann nicht sein, dass sich eine Gemeinde wie Stetten den Luxus von zwei Drehleitern leistet, nur weil eine Abteilung der Meinung ist, diese unbedingt zu benötigen“, tat Neusch seinem Unmut Luft. Er forderte die Betreffenden auf, „diese demokratische Entscheidung endlich zu akzeptieren und nicht laufend durch Diskussionen und Anträge immer wieder aufzuwühlen“. Dazu predige er seit zig Jahren auf allen Übungen und Versammlungen: „Wir sind eine Wehr.“ Sämtliche Geräte seien nicht Eigentum einer Abteilung sondern gehören der Gemeinde und stehen somit allen Abteilungen zur Verfügung.