Stettener Feuerwehr rückt 27-mal aus

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stetten gab es neben einem Rückblick auf das alte, auch eine Vorschau auf das neue Jahr. Abteilungskommandant Adolf Hafner hatte die Neuwahlen der gesamten Führungsmannschaft im Blick und appellierte an die Wehrleute, sich jetzt schon Gedanken über die neue Besetzung zu machen – denn er selber wird nicht mehr antreten. Thomas Straub, Abteilungskommandant der Glashütter Wehr, schlug in die gleiche Kerbe: „In allen Abteilungen stehen die Wahlen an. Es steht fest, dass es zu Veränderungen kommen wird.“ Deshalb wäre es sinnvoll, mögliche Nachfolger in den verschiedenen Positionen auf ihre Aufgabe vorbereiten zu können.

Ausbildungsleiter Thorsten Gulde zeigte in seinem Bericht den Ausbildungsstand der Wehrleute auf. Seit vergangenem Frühjahr haben 24 junge Feuerwehrleute an Truppmannausbildungen in Stetten teilgenommen. Gulde bezeichnete die Probenbeteiligung der Lehrgangsteilnehmer als „sehr erfreulich“ und zeigte sich beeindruckt von der „sehr hohen Beteiligung der Ausbildungsmannschaft. Was uns als Ausbilder zeigt, dass wir es richtig gemacht haben.“

Die Ausbildung wurde von elf Maschinisten und drei Ausbildern, darunter der Ausbildungsleiter selbst, durchgeführt. Dabei kamen insgesamt 235 Arbeitsstunden an reiner Ausbildungszeit zusammen. Gulde sprach allen Beteiligten Dank „für eine super Arbeit“ aus. Seitdem habe Stetten 17 neue einsatzfähige Wehrleute. Weitere zwei Fortbildungen sind an der neuen Drehleiter ausgeführt worden. Dazu seien zum laufenden Probenbetrieb zwei reine Maschinistenübungen und vier Sonderproben für den Rest der Mannschaft abgehalten worden. Diese sollen im laufenden Jahr nochmals wiederholt werden, denn: „Das neue Fahrzeug hat doch einige Funktionen und Erweiterungen, die wir üben müssen, um es im Einsatz sicher einsetzen können.“

37 Proben und einige Großveranstaltungen

27 Einsätze listete Schriftführer Peter Klett für das vergangene Jahr auf. Darunter waren acht Brandeinsätze, vier Verkehrsunfälle, drei Türöffnungen, vier Ölspurbeseitigungen sowie sieben sonstige Hilfeleistungen und ein Fehlalarm. Dazu kamen 37 Proben und einige Großveranstaltungen, wie die Verbandsversammlung der Kreisfeuerwehr in Stetten.

Als absoluten Höhepunkt des Jahres bezeichnete Kommandant Hafner die Einweihung der neuen Drehleiter und die Neueröffnung des Feuerwehrmuseums im Amtshaus. Auch das laufende Jahr scheint nicht langweilig zu werden. So wird sich die Stettener Wehr Anfang April wieder an einer fachübergreifenden Großübung beteiligen, die „unseren qualitativ hohen Ausbildungsstand weiter optimieren wird“, so Thomas Straub. Auch Thorsten Gulde kündigte weitere Ausbildungseinheiten an sowie für Juli eine „unangekündigte Übung“ für die Gesamtwehr. „Da geht der Melder bei allen runter“, so der Ausbildungsleiter. Im Laufe der Versammlung ehrten Hafner und Gulde mit Werner Schlude und Bernhard Fröhlich zwei Mitglieder für ihr jahrzehntelanges Engagement, das weit über das „Pflichtprogramm“ hinausgegangen sei.