Stettener Bockzunft startet in die Saison

Pünktlich am 11. November, um 11.11 Uhr hat der Zunftmeister der Stettener Bockzunft, Oliver Beil, die Hauptversammlung im Soldatenheim „Haus Heuberg“ und damit die Vorbereitungen zur Stettener Fasnet 2019 eröffnet. Die neue Fasnetssaison steht unter dem Motto „Wer jetzt no schilt, soll´s selber machen“. Mit Elan und guter Laune wurden die Wahlen absolviert und dabei ohne Probleme die zu wählenden Posten neu, beziehungsweise mit dem bewährten Stammpersonal besetzt.

So blieb Uwe Kirndorfer als Säckelmeister im Amt, der die umfangreiche Kasse des Narrenvereins bereits seit zehn Jahren ohne Beanstandung hütet. Neu im Vorstand ist Patrick Greveler, der einstimmig zum Vizezunftmeister gewählt wurde. Er tritt damit die Nachfolge von Kurt Halder an, der nicht mehr für diesen Posten kandidierte. Auch Schriftführer und „Zunftschäfer“ Michael Cezanne bleibt weiterhin seinem Posten treu. Neu als Beirätin fungiert Melanie Hahn von den der Zunftabteilung der Marktfrauen, sie folgt damit Frank Bamberg nach. Der Zunftmeister gab in seinem Bericht einen Bericht über das vergangenen Narrenjahr, das neben dem eigentlichen Fasnetsgeschehen natürlich noch andere Aktivitäten aufzuweisen hatte.

Beil berichtete über seine Teilnahme an Sitzungen der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte, dem auch die Bockzunft angehört. Dabei sei das immaterielle Kulturerbe der schwäbisch-alemannischer Fasnet ein wichtiger Themenschwerpunkt gewesen. Dabei sei auch ein Codex erarbeitet, beziehungsweise überarbeitet worden, der das Verhalten der Zünfte regelt und sich dabei streng am überlieferten Brauchtum orientiert.

Narren setzen auf Digitalisierung

Für den Narrenschopf seien Bundeszuschüsse geflossen. Dabei werde besonders Wert auf die Digitalisierung gelegt. So könne das Kulturgut „Fasnacht“ in einem der Narrenschopf-Gebäude bereits mit Hilfe einer VR-Brille (virtuelle Realität) so erlebt werden, „als sei man mittendrin“, so der Zunftmeister. Beil ging in seinem Rückblick auch auf den Erfolg des Stettener Spectaculums ein.

Bei dem nur alle vier Jahre stattfindenden Mittelalterfest haben sich rund 70 Vereinsmitglieder in bewundernswerter Weise eingebracht, um dieses Fest erfolgreich zu machen. Er sprach diesen Helfern Respekt und Anerkennung aus. Zwei wichtige Bestandteile der Hauptversammlung der Bockzunft durfte nicht fehlen: die Wahl des neuen Narrenbürgermeisters und die Verpflichtung der Jahrgangssprecher der 20jährigen. Bürgermeister Maik Lehn, der die Entlastung durchführte, gab sich schon ganz gespannt, wer ihn am Schmutzigen Donnerstag aus dem Amt jagen wird. Entsprechend bejubelten dann die Anwesenden die Ernennung von Andi Klauser zum Narrenbürgermeister 2019. Mit einem Glas Bockmilch, einem geheimnisvollen weißen Gebräu, das es nur bei der Bockzunft gibt, verpflichtete der Zunftmeister Nadine Straub und Niklas Löffler als Sprecher des Jahrgang der 20-Jährigen. Sie stellen unter anderem den Narrenbaum auf.