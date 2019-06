Stetten trauert um seine Ehrenbürgerin Eugenia Beil

In der Nacht zum Freitag ist Stettens Ehrenbürgerin Eugenia Beil im Alter von 86 Jahren verstorben. Sie hat mit ihrer noch im Jahr der Stiftungsgründung verstorbenen Schwester Hilde 2011 die „Hilde-und-Eugenia-Beil-Stiftung“ ins Leben gerufen. Basis der Stiftung war der Wunsch der Beil-Schwestern, mit ihrem Vermögen einen sozialen Zweck zu erfüllen, der ältere und wenig begüterte Menschen vor Ort erreicht.

Beide besaßen im Ortskern ein Wohn- und Geschäftsgebäude, das ehemalige Kaufhaus Beil. In Zusammenarbeit mit Stettens damaligen Pfarrer Edwin Müller, Clemens Walz vom Caritasverband Sigmaringen, Stettens ehemaligen Bürgermeister Gregor Hipp, Fritz Reiser vom ökumenischen Förderverein und anderen entstand die Idee einer Altenwohnanlage mit Begegnungsstätte. Damit das Projekt „Gemeinschaftliches Wohnen im Alter“ umgesetzt werden konnte, stifteten die Geschwister nicht nur das Geschäftsgebäude, sondern auch Bargeld für die Finanzierung der Umbaukosten. Dazu kam ein Mehrfamilienwohnhaus. Mit Bar- und Sachwerten verfügt die Beil-Stiftung über ein Vermögen von rund einer Million Euro. Zehn Apartments sind als abgeschlossene Wohneinheiten entstanden, dazu kamen Gemeinschaftsräume, die zum Wohnen, Kochen und Essen einladen. Eine öffentliche Begegnungsstätte gehört ebenfalls dazu. Eugenia Beil wollte mit dieser Wohnanlage altersgerechtetes Wohnen im Ortszentrum „bei da Leit“ anbieten und einen Ort schaffen, um der Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken. Weil Hilde und Eugenia Beil sich der christlichen Nächstenliebe verpflichtet fühlten, war es ihnen ein Herzensanliegen, ihr angespartes Vermögen für ältere Menschen in ihrer Heimatgemeinde einzusetzen. Mit der Gründung der Stiftung und dem Stiftungskapital konnte das ehemalige Kaufhaus Beil in ein modernes, barrierefreies Wohnhaus für Senioren umgewandelt werden, in dem seit 2012 allen Bewohnern ein selbstbestimmtes, sicheres Wohnen im gewohnten Umfeld ermöglicht wird“, so würdigt die Gemeinde Stetten ihre Ehrenbürgerin auf der Homepage.

Eugenia Beil wurde am 8. Februar 1933 in Stetten am kalten Markt geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Stetten und mit der Mittleren Reife am Marien-Lyzeum in Sigmaringen wechselte sie an die Wirtschaftsoberschule nach Reutlingen. Ausgestattet mit dem Wirtschaftsabitur konnte sie im elterlichen Betrieb die Prüfung zur Einzelhandelskauffrau ablegen. Neben dem Einkauf war Eugenia Beil mit dem Schwerpunkt Verwaltung und Lehrlingsausbildung beschäftigt.

Aus familiären Gründen wurde das bis dahin gutgehende Kaufhaus Beil 1976 geschlossen. Dank der guten Ausstattung und Lage konnten die Geschäftsräume anschließend als Modehaus vermietet werden. Die nun Verstorbene selbst wechselte in den Dienst der Gemeinde und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1996 zwanzig Jahre als Sekretärin der Plazidus-Renz-Schule.

In ihrer Freizeit engagierte sie sich im Pfarrgemeinderat und stand als Lektorin und Kommunionhelferin für kirchliche Dienste zur Verfügung. Im ersten „Theologischen Kurs Freiburg“ nach dem 2. Vatikanischen Konzil erwarb sie sich die kirchliche Unterrichtserlaubnis.