Stetten streicht Investitionen in Millionenhöhe

Der Leiter der Bau-, Finanz- und Liegenschaftsverwaltung, Ermilio Verrengia hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Haushaltsplan 2021 eingebracht, der stark von der Corona-Krise geprägt ist.

Der Investitionsplan des Kämmerers sowie die Maßnahmen im Ergebnishaushalt würden keinerlei Spielraum mehr zulassen, selbst bei der Ansetzung des Rotstiftes. „Den haben wir in der Verwaltung bereits stark genutzt“, so der Finanzfachmann, der die gestrichenen Investitionen in Höhe von rund 1,15 Millionen Euro auch auflistete. Darunter fallen Maßnahmen wie die Sanierung der Abwasserkanäle mit 250 000 Euro und die der Dachkonstruktion des Goreth-Hauses, die mit 700 000 Euro veranschlagt war. Auch die Unterhaltung von Orts- und Verbindungsstraßen mit einem Finanzvolumen von gut 100 000 Euro wurde auf die lange Bank geschoben. Ebenso hätten nicht vorgesehene Maßnahmen, die zu außerplanmäßigen Ausgaben führten, zusätzlich belastet.

Bürgermeister Maik Lehn gab der Hoffnung Ausdruck, dass bereits zugesagte Zuschüsse sowie weitere pandemiebedingte Unterstützungen von Land und Bund dazu beitragen werden, die finanzielle Lage etwas zu entspannen. „Mir macht das Haushaltsjahr 2021 große Sorgen“, sagte der Bürgermeister mit gerunzelter Stirn, „auch wenn diese Notzahlungen zu unserer Entlastung beitragen – irgendwer muss sie ja irgendwann bezahlen.“ Verrengia machte in seinem Bericht die wirtschaftliche Situation von Bund, Ländern und Kommunen deutlich, die in der Folge der massiven Steuerrückgänge zu erwarten sind. Dabei bewertet der Finanzexperte die Prognosen der Wirtschaftsweisen, die eine schnelle Erholung nach der Pandemie voraussagen, eher skeptisch.

Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2021 weist Verrengia einen Verlust von 1,137 Millionen aus. „Das ist annähernd eine Verdoppelung gegenüber dem Haushalt 2020“, verdeutlichte er die Diskrepanz. Bei den ordentlichen Erträgen im Entwurf des Ergebnishaushalts, der sich auf 11,32 Millionen beläuft, würden der Einkommensteueranteil, die Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen den Löwenanteil bringen. „Von den Podestplätzen verdrängt sind die Gewerbesteuereinnahmen, die gegenüber dem Planjahr 2020 einen Rückgang von 150 000 Euro verzeichnen müssen“, so der Kämmerer. In einer Zehnjahresübersicht zu den Realsteuern wurde der Abwärtstrend der Gewerbesteuer ersichtlich, der nun auf dem Niveau des Jahres 2016 liegt.

Bei den Aufwendungen bildet der Entwurf des Ergebnishaushalts eine Gesamtsumme von 12,46 Millionen ab, die sich zum größten Teil aus Sach- und Dienstleistungen zusammensetzen, gefolgt von Personalaufwendungen und der Kreisumlage. Auch das Defizit im Bereich der Kindergärten und der Schulsozialarbeit macht mit über 1,5 Millionen ein großes Stück des Ausgabenkuchens aus. Allerdings, so der Bürgermeister und sein Kämmerer, „ist das langfristig gesehen gut angelegtes Geld in die Zukunft unserer Kinder.“ Auch die Personalausgaben werden 2021 mit rund zwei Millionen einen Höchststand erreichen. „ Auch, wenn diese Aufwendungen einen großen Posten in unserem Haushalt einnehmen, muss man sehen, dass die Aufgaben und Aufgabenstellungen unserer Angestellten zunehmen und immer komplexer werden“, hob Verrengia hervor. Die Anforderungen würden stetig zunehmen und die Corona-Krise gelte es zusätzlich zu bewältigen.

Der Schuldenstand liegt derzeit noch bei 820 000 Euro und ist damit der niedrigste Schuldenstand seit 20 Jahren, so der Kämmerer. Allerdings werde man aufgrund der Lage im kommenden Jahr nicht ohne neue Kreditaufnahme – Verrengia geht von einer Million aus – auskommen können.