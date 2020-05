Stetten plant neues Pflegezentrum

Mit dem Satzungsbeschluss über die fünfte Änderung des Bebauungsplans „Im Kleebühl“ hat der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der coronabedingten zweimonatigen Pause einen Knopf an die Planung des neuen Pflegezentrums gemacht. Damit ist der Weg frei, für den Umbau des ehemaligen Pflegeheims „Silberdistel“ zu einem Haus des betreuten Wohnens und dem in direkter Nachbarschaft liegenden Neubaus eines Pflegezentrums.

In der Sitzung, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen in der Alemannenhalle stattfand, erläuterten Bürgermeister Maik Lehn und der Fachmann für Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement, Tristan Laubenstein vom Planungsbüro Fritz&Grossmann aus Balingen, noch einmal das Vorhaben samt der bauplanungsrechtlichen Verfahren. Das Areal, im Bebauungsplan als „Mischgebiet“ ausgewiesen, umfasst insgesamt 1,1 Hektar, wobei die neu eingegliederte Fläche rund 8500 Quadratmeter einnimmt. Die in der Januarsitzung vorgelegten Bedenken der Träger öffentlicher Belange sind mittlerweile berücksichtigt worden. Wie der Bürgermeister erläuterte, musste der Bebauungsplan „Im Kleebühl“ deshalb geändert werden, damit die baulichen Voraussetzungen für den Um- und Neubau eines neuen großen Pflegezentrums mit Personalwohnungen und ausreichend Parkflächen geschaffen werden konnten.

Da das Gebiet innerhalb der Wasserschutzzone III liegt, im Süden an das Landschaftsschutzgebiet „Donau und Schmeiental“ und im Westen an eine FFH-Mähwiese angrenzt, sich in rund 600 Meter Entfernung ein Vogelschutzgebiet befindet sowie in rund 1,5 Kilometer das FFH-Gebiet „Truppenübungsplatz Heuberg“ waren von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen einzuholen. Diese bezeichnete Lehn als zum Teil „relativ kritisch“. Dabei ging es beispielsweise um die Reviere der Feldlerchen, der Turmfalken und der Fledermäuse sowie die Auswirkungen der Planung auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Tiere. Durch geplante Gehölzpflanzungen im Erweiterungsbereich soll eine Aufwertung erreicht werden, die künftig als Nahrungsraum für Fledermäuse genutzt werden könne, so Laubenstein. Auch sollen Bestandsgebäude und vorhandene Gehölze auf tierspezifische Eignung untersucht werden. Für die Turmfalken werden drei künstliche Nisthilfen geschaffen, deren Wirksamkeit mittels Monitoring überprüft werden soll.

Mit Blick auf den Insektenschwund hat das Landratsamt Sigmaringen eine Reduktion der Beleuchtung in den Nachtstunden und die Verwendung von Bewegungsmeldern angeregt. Deshalb, so Lehn, seien die örtlichen Bauvorschriften dahingehend ergänzt worden, dass in den Nachtstunden und außerhalb der Betriebszeiten die Beleuchtung auf das unabdingbare Maß zu reduzieren sei. Insgesamt seien die Eingriffe in die Natur durch die Erweiterung des Bebauungsplans „Im Kleebühl“ durch geeignete Kompensationsmaßnahmen und das Einbringen von Ökopunkten, resultierend aus den gemeindeeigenen Steillagen der Waldrefugien am Schaufelsen, „zu 100 Prozent ausgeglichen“, unterstrichen der Naturressourcenmanager und Bürgermeister Lehn.

Rechtlich gesehen, hätten zwar 90 Prozent Ausgleich ausgereicht, aber „wir wollten ganz sicher gehen“. Wie der Bürgermeister betonte, ist Ziel und Zweck der Planung der steigende Bedarf an altersgerechten Wohnungen und Pflegeeinrichtungen in der Heuberggemeinde. Durch die Schließung des ehemaligen Ameos-Pflegehauses ist der Bedarf weiter deutlich gestiegen.

Mit dem nun gefassten Satzungsbeschluss kann der Bebauungsplan in Kraft treten und dem Landratsamt Sigmaringen angezeigt werden.