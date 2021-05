Stetten legt neue Vergaberichtlinien für Bauplätze fest

27.05.2021, 15:00 Stetten am kalten Markt

Der Gemeinderat Stetten am kalten Markt hat in seiner jüngsten Sitzung dem Vergabeverfahren für die gemeindlichen Bauplätze im neuen Baugebiet „Im unteren Brühl“ zugestimmt. Abweichend von den früheren Vergabeverfahren nach dem „Windhundprinzip“ (Wer zuerst kommt….) sollen die neuen Grundstücke nach orts- und sozialbezogenen Kriterien an Bauplatzinteressenten vergeben werden.

Wie Bürgermeister Maik Lehn im Vorfeld ausführte, sind die Erschließungsarbeiten des Baugebiets „Im unteren Brühl“ im Zeitplan, so dass mit einer Fertigstellung im Spätsommer 2021 gerechnet werden könne. Daran anschließend kann mit der Bebauung der Grundstücke gemäß dem geltenden Bebauungsplan begonnen werden. Deshalb will die Verwaltung bereits in den kommenden Wochen mit der Vermarktung der 14 gemeindeeigenen Grundstücke beginnen.

Als wichtige Voraussetzung hatte der Gemeinderat in der Aprilsitzung den Bauplatzpreis für die vollerschlossenen Grundstücke auf 110 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Für die nun geltende Bauplatzvergabe hat die Verwaltung Richtlinien entworfen, bei der die jüngste Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom Dezember 2020 zu diesem Thema mit eingeflossen ist. Zu den Wertungsmerkmalen sind orts- und sozialbezogene Kriterien herangezogen worden, die den Familienstand, Kinder, Pflege- und Betreuungsgrade, Ehrenämter innerhalb und außerhalb der Gemeinde, der Wohnsitz und der Arbeitsplatz sowie Wohneigentum in der Gemeinde und Eigentum eines bebaubaren Grundstücks in der Gemeinde berücksichtigen und in ein Punktesystem übertragen werden.

Bei der Gewichtung der Kriterien sei besonderen Wert daraufgelegt worden, „dass durch das Überwiegen der Wertigkeit der sozialbezogenen Merkmale eine Chancengleichheit zwischen einheimischen und auswärtigen Bewerbern gewahrt wird“, so der Verwaltungschef. Damit gehe die Hoffnung einher, mit den Vergabemerkmalen, dem Bewerberbogen und einem vorbestimmten Verfahrensablauf eine gerechte und transparente Vergabe der Objekte für alle Bauplatzbewerber durchführen zu können.

Die Frist für die Bewerbung um die Grundstücke beginnt Ende Mai und soll zunächst drei Wochen bis zum 21. Juni laufen. Die Baugrundstücke und die Bestimmungen sind auf der Homepage der Gemeinde mit Lage und Größe ausgeschrieben. Insgesamt stimmten alle Räte für die neuen Vergaberichtlinien. Sollte jedoch ein Bewerber bereits ein baureifes Grundstück innerhalb der Gemeinde haben, würde hierbei ein Punkteabzug zum Tragen kommen.

Diskutiert wurde aber darüber, ob ein Passus aufgenommen werden sollte, der Punkteabzug auch dann vorsieht, wenn in der Verwandtschaft eines Bewerbers ebenfalls ein bebaubares Grundstück vorhanden sein sollte. Auf Anraten von Hauptamtsleiter Peter Greveler sahen die Räte davon ab, weil dieser das rechtlich als zweifelhaft ansah. Der Bürgermeister ging auf Anfrage zwar nicht davon aus, dass es einen „Run“ auf die Grundstücke geben wird, aber er bestätigte, „dass das Interesse nach wie vor vorhanden ist“. Allerdings habe der eine oder andere Bauwillige bereits in den Ortsteilen gebaut, weil im Kernort kein Bauplatz mehr zu haben war, aber, so Lehn: „Jetzt haben wir wieder Plätze!“ Sollte die Nachfrage wider Erwarten gering sein, könnten die nun beschlossenen Vergaberichtlinien jederzeit wieder zurückgenommen werden.