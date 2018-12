Stetten investiert eine Million Euro in Straßen

Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung des Jahres 2018 dem Haushaltsentwurf 2019 zugestimmt. Dieser ist vor allem geprägt durch ein kräftiges Investitionsprogramm in den drei Hauptthemenbereichen Schulzentrum, Breitband und Feuerwehrwesen.

Wie der Leiter der Finanz-, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Ermilio Verrengia ausführte, wird im Schulzentrum der erste Bauabschnitt mit der Ertüchtigung des Brand- und Elektroschutzes beginnen. Hierfür sind im Plan 350 000 Euro vorgesehen. Zeitgleich wird die Sanierung der Innenbeleuchtung fortgesetzt, die mit 80 000 Euro veranschlagt worden ist. Eine weitere Maßnahme umfasst den vorhandenen Raumbedarf. Das neue Raumkonzept soll ebenfalls im ersten Bauabschnitt starten und wird laut Plan mit 250 000 Euro zu Buche schlagen. Insgesamt sind somit rund 680 000 Euro für die Schulertüchtigung eingeplant.

Ebenfalls 680 000 Euro stehen im Feuerwehrbedarfsplan für die Gesamtfeuerwehr die Beschaffung einer Drehleiter an. Insgesamt rund 770 000 Euro fließen in den Ausbau der Breitbandversorgung. Davon gehen 220 000 Euro in die Abrechnung der Kabelschutzrohre, die im Zuge des Wärmenetz- und Straßenausbaus in Stetten Storzingen und Frohnstetten mitverlegt, beziehungsweise noch zu verlegen sind. Gleichzeitig sollen die ersten Arbeiten beim Aufbau eines Hochgeschwindigkeitnetzes und eines sogenannten Backbones, also eines leistungsstarken Hintergrundnetzes, das kleinere Netzwerkteile verbindet, beginnen. Hier für sind 555.000 Euro vorgesehen.

Den größten Brocken im Investitionsplan verschlingt mit 1,023 Millionen der Straßenau. Neben weiteren Investitonen wie beispielsweise die Erschließung des vierten Bauabschnitts „Birkäcker, die Fortsetzung und Abrechnung der Sanierung des Unteren Guldenbergs, des Steigwegs und des Unteren Triebs in Storzingen sowie das Bauhofkonzept summieren sich die investiven Ausgaben auf knapp 3,7 Millionen. Dem stünden zwar einige beantrage Zuschüsse in Höhe von 1,27 Millionen gegenüber, so Verrengia, dennoch verbleibe ein mit 2,4 Millionen negativer Investitionssaldo.

Pläne erfordern den Griff in die Rücklagen

Der aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 687 000 Euro reiche jedenfalls nicht aus, mit dem voraussichtlichen Anfangsbestand an Zahlungsmitteln aus dem Jahr 2018 im Umfang von rund einer Million diesen Saldo sowie die Tilgungen abzudecken. Verrengia rechnete daher im Ergebnishaushalt 2019 mit einem Verlust in Höhe von rund 346 000 Euro, der jedoch über die Rücklagen aufgefangen werden soll. Diese weisen aufgrund des positiven Vorjahresergebnisses einen Stand von rund 4,3 Millionen auf.

Noch sorgten positive Prognosen dafür, dass nicht mit weiteren Verlusten zu rechnen sei, jedoch wirkten sich hohe Abmangelbeträge mit anstehenden Investitionen für die Kindergärten sowie hohe anhaltende Gebäudeaufwendungen negativ auf den Haushalt aus. Durch die Investitionsausgaben werden sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende hin in negativen Bereichen bewegen. Deshalb geht der Kämmerer davon aus, die in 2018 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von einer Million in Anspruch nehmen zu müssen.

Derzeit profitiere die Gemeinde noch stark von hohen Zuweisungen und Steueraufkommen, doch habe die Erfahrung gezeigt, dass dies kein Dauerzustand sein werde. Deshalb sollten zukunftsweisende Entscheidungen wirtschaftlich und generationenübergreifend getroffen werden.