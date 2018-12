Stadt und Rat wollen Verbote überdenken

Selten ist der Ratssaal im Meßkircher Rathaus so voll gewesen. Zur letzten Sitzung im Jahr, bei der eigentlich die Einbringung des Haushalts 2019 auf der Tagesordnung stand, waren rund zwei Dutzend Landwirte mit Familienmitgliedern erschienen, um den Räten zu verdeutlichen, dass sie mit dem Verbot von Schädlingsvernichtungs- und Düngemitteln außer Festmist auf gemeindeeigenen Äckern nicht einverstanden sind. Man will seitens der Verwaltung und des Rats nun noch einmal über den Beschluss vom 27. November nachdenken.

Da die meisten Pachtverträge zum Jahresende auslaufen, hatte der Gemeinderat seinerzeit mehrheitlich unter anderem folgende Punkte beschlossen: 1. „Für die Grundstücke wird ein Düngeverbot festgelegt. Ausgenommen hiervon ist die Ausbringung von Festmist. 2. Auf den Grundstücken ist die Verwendung von Glyphosat, Insektiziden und Unkrautvernichter verboten.“ Ein Verstoß gegen das Düngeverbot wäre eine Grund für eine fristlose Kündigung (die SZ berichtete).

Beim Tagesordnungspunkt „Fragen der Einwohner“ wollte sich nun ein Vertreter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) zum Thema zu Wort melden, durfte aber nicht sprechen, weil er kein Einwohner von Meßkirch ist. Deshalb übernahm es Bernhard Vögtle aus Langenhart, die Einwände der Meßkircher Landwirte vorzutragen. „Wir machen uns Sorgen über die Auflagen zum Düngen und zur Schädlingsbekämpfung auf gemeindeeigenen Flächen.“ Man wolle nicht grundsätzlich gegen den Gemeinderatsbeschluss opponieren, aber man bitte darum, sich noch einmal Gedanken zu machen, ob es nicht möglich sei, eine für die Landwirte praktikable Lösung zu finden.

Gesprächsbereitschaft bei Regelungen signalisiert

Die allein erlaubte Ausbringung von Festmist sei problematisch. Er könne aus eigener Erfahrung sagen, dass auf den Flächen, die er mit Festmist dünge, Würmer, Maden und Engerlinge in erhöhter Zahl auftreten und damit Wildschweine anziehen, die nach diesen „Leckerbissen“ wühlen. „Wir sind durchaus gesprächsbereit“, sagte Vögtle, bat aber darum, nach einem Kompromiss zu suchen.

Landwirt Hubert Hopp, jahrelang Mitglied des Meßkircher Gemeinderats und auch im BLHV aktiv, sieht auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ die Meßkircher Regelung ebenfalls als nicht praktikabel an. „Wenn Sie das auf allen landwirtschaftlichen Flächen einführen würden, gäbe es nicht mehr genügend Lebensmittel für die Menschheit“, sagt er. Wenn man Dünger und Pflanzenschutzmittel in Maßen anwende, sei dagegen nichts einzuwenden und es sei sogar notwendig. „Man muss auch die konventionellen Landwirte akzeptieren, soefern sie sich an die Spielregeln halten“, sagt Hopp.

Bürgermeister Arne Zwick zeigte sich ebenfalls gesprächsbereit. „Wir können darüber sicher noch einmal nachdenken“, betonte er. Es hätten sich auch schon Einrichtungen wie das Landwirtschaftsamt und der Geschäftsführer des BLHV gemeldet und Bedenken gegenüber dem Beschluss geäußert.

Im weiteren Verlauf gegen Ende der Sitzung griff Gemeinderat Christian Fecht das Thema auch noch einmal auf und regte an, ob man den Landwirten bei den Einschränkungen nicht doch noch entgegenkommen könne. Die Verantwortlichen wollen nun über den Jahreswechsel sich über die Problematik Gedanken machen und gegebenenfalls im kommenden Jahr in Absprache mit den Landwirten Veränderungen vornehmen.