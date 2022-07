Spielend durch 1000 Jahre

Unter dem Titel „Murmeln, Würfel, bunte Karten“ bieten die Mittelalterbaustelle Campus Galli Meßkirch und das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck zum zweiten Mal gemeinsam eine Themenveranstaltung an. Sie finden jeweils an den Wochenenden am 23. und 24 Juli. (Campus Galli) und am 20. und 21. August (Neuhausen ob Eck) statt.

Der Spieltrieb ist dem Menschen angeboren. Und während seiner Kulturgeschichte erweist er sich immer wieder als ein Spielender. Schnell wird das Spielen dem Kind zugeschrieben, doch gehört es zugleich zum Leben der allermeisten Erwachsenen. Als Gemeinschaftserlebnis verbindet es die Menschen über viele Grenzen, auch die des Alters, hinweg. Daher haben in diesem Jahr Campus Galli und das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck dieses Kulturphänomen aufgegriffen, um zu zeigen, wie und was im frühen Mittelalter und in der Zeit um 1900 gespielt wurde. Beide Museen laden an jeweils unterschiedlichen Wochenenden ein, in eine vergangene Welt der Spiele einzutauchen und vor allem mitzumachen. Dabei kommen Ausgleich, Vergnügen, Bewegung und Lernen als Facetten des Spielens ebenso zum Zug wie Kreativität und das Beachten von Regeln. Das können die Besucher der Veranstaltungen und besonders Familien zusammen erleben. Die beiden Einrichtungen vermitteln auf diese Weise gemeinsam und regional verbunden 1000 Jahre Spielkultur, womit sie ihre Zusammenarbeit weiter festigen.

Für den Besuch beider Orte gibt es für die beiden Wochenenden ein vergünstigtes Kombi-Ticket. Das Einzelticket für Gäste von elf bis 16 Jahren kostet 8 Euro, für Gäste ab 17 Jahren 15 Euro, das Familienticket 35 Euro.

Auch wenn ein Kloster, wie es bei Campus Galli gebaut wird, zunächst nicht als Ort des Spiels in den Sinn kommen mag, so ist es doch eine Stätte auch des spielerischen Lernens – beispielsweise von Tugenden. Daneben ist für das gesamte Frühmittelalter eine Vielzahl von Spielen historisch und archäologisch belegt. Viele davon gibt es teilweise heute noch in ähnlicher und bekannter Form, wie verschiedene Brett- oder Wurfspiele.

Das Spielzeug war meist einfach. Genutzt wurden beispielsweise Nüsse, Knochen oder Tonkugeln. Auch wenn die Spiele etwas anders aussahen als heute, sind viele doch schnell wiederzuerkennen. Daneben zeigen einige Handwerker an diesem besonderen Wochenende, wie Spielzeuge dieser Zeit hergestellt werden. Außerdem wird die Gruppe „Hiwisca – Eine Familia im Karolingerreich“ zu Gast sein; die Living History-Gruppe bietet ebenfalls mittelalterliche Spiele und zeigt, wie Münzen geschlagen werden, die unerlässlich für das verrufene Glücksspiel gewesen sind.

Neuhausen ob Eck widmet sich dem spielerischen Kräftemessen und Regeln erlernen. Gespielt wurde auf dem Dorf um 1900 mit allem, was man eben im ländlichen Raum zur Hand hatte: Seilen, Säcken, Steinen und Holz. Erst nach und nach wurden Spiele nicht mehr selbst hergestellt, sondern es entwickelte sich ein ganzer Wirtschaftszweig. Am 20. und 21. August können die kleinen und auch großen Besucherinnen und Besucher diese „alten“ Spiele ausprobieren: Ob Sack hüpfen, Stelzen laufen, Reifentreiben oder Murmeln werfen.