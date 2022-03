Spaß endet mit Bußgeld

Offensichtlich um sich einen Spaß zu erlauben und einen ihm bekannten Kleintransporter zu überholen, fuhr laut Polizei am Donnerstag gegen 11 Uhr der 33-jährige Lenker eines Zustellerfahrzeugs falsch herum in einen Kreisverkehr im Industriepark. Diesen verließ er auf der abgekürzten Stecke wieder an der dritten Ausfahrt. Der Bekannte befuhr den Kreisverkehr mit seinem Kleintransporter indes in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine Streife des Verkehrsdienstes, welche ebenfalls im Industriepark unterwegs war, kontrollierte den 33-Jährigen und verhängte ein Bußgeld.