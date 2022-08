Sparkassen-Kundin freut sich über 5000 Euro

Anita Moitzi, Kundin der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, hat mit ihrem Los beim „PS-Sparen und Gewinnen“ 5000 Euro gewonnen. Dies gab die Sparkasse bekannt. Regionaldirektor Martin Henkenius und Kundenbetreuer Marc Riester gratulierten bei der Übergabe der glücklichen Gewinnerin. Beim „PS-Sparen und Gewinnen“ kostet ein Monatslos fünf Euro, davon werden vier Euro angespart und ein Euro Loseinsatz sichert die Chance auf einen Gewinn bei den monatlichen Ziehungen und Sonderauslosungen. Ein Teil des Loseinsatzes werde für soziale und kulturelle Zwecke in der Region verwendet, schreibt die Sparkasse. Da komme einiges zusammen: Aus dem PS-Reinertrag schüttete die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch in den vergangenen fünf Jahren mehr als 100 000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke in der Region aus.