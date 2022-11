Sparkassen-Kunden fördern Hausener Therapiezentrum

Das Therapiezentrum setzt sich seit 44 Jahren für junge Menschen mit Sucht- und Drogenproblemen ein. Im Therapiezentrum können diese Menschen in einem drogenfreien Umfeld körperlich, geistig und psychisch regenerieren und mit klarem Kopf eine neue Lebensperspektive entwickeln. Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch unterstützt die Einrichtung mit einer Spende aus dem PS-Sparen, das sie jedes Jahr für soziale und kulturelle Zwecke in der Region ausschüttet. Vorstandsmitglied Carsten Knaus und Firmenkundenbetreuer Thomas Löffler von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch überreichten 2000 Euro an Geschäftsführer Hans-Günther Knör vom Therapiezentrum. Foto: Sparkasse