Sparkasse unterstützt Tafel mit 2000 Euro

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch hat 2000 Euro an die Tafel Meßkirch gespendet. Damit möchte das Geldinstitut das ehrenamtliche Engagement der Tafel unterstützen, heißt es in einer Mitteilung.

Uwe Müller, Leiter der Tafel Meßkirch, blickt besorgt auf die Entwicklung der Armut in Deutschland: Waren es bis vor kurzer Zeit täglich etwa 54 Kunden bei der Tafel in Meßkirch, sind es aktuell mitunter doppelt so viele. 16 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter packen mit an, damit alles läuft.

Die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch unterstützt dieses besondere ehrenamtliche Engagement mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro. „Das Wohl der Menschen in unserer Region ist uns eine Herzensangelegenheit. Ganz besonders in der derzeitigen Situation. Mit unserer Spende wollen wir einen kleinen Beitrag leisten, um diese Lage besser zu meistern“, wird Vorstandsmitglied Carsten Knaus in der Mitteilung zitiert.