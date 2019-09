Sonniges Schuppenfest

Hochsommerliche Temperaturen beim Menninger Schuppenfest sind nicht die Regel, trotzdem handelten die Veranstalter am vergangenen Wochenende schnell und beschafften Sonnenschirme – so konnte nicht nur im Dreschschuppen gefeiert werden, sondern auch davor. Bei der „Nacht der Tracht“ war bereits am Samstagabend das Stimmungsbarometer am Anschlag, Sonntagnachmittag legte der Musikverein Sauldorf nach. Während des Feierabendhocks am Montag machte dann noch „Holzschlagblech“ Musik zum Ausklang der 43. Ausgabe des Fests. FOTO: Karl Mägerle