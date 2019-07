Sonne blendet - Mann baut Unfall

Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von mehr als 11 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls auf der Meßkircher Straße Im Ehnried, der sich am Dienstag gegen 19 Uhr ereignet hat. Ein 75-jähriger Autofahrer wollte von der Straße Am Feldweg aus in die Straße Im Ehnried abbiegen. Dabei übersah er ein von der Stockacher Straße kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto – vermutlich aufgrund des hoch gewachsenen Mais und der tief stehenden Sonne, so die Polizei. Der 75-Jährige prallte frontal in die Fahrertüre des 20-Jährigen, der hierbei leicht verletzt wurde. Am Auto des jungen Mannes entstand ein Totalschaden.

