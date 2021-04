Sondersitzung: Gemeinderat tagt zum geplanten Rewe-Markt

Einen einzigen, aber spannenden Tagesordnungspunkt hat die Gemeinde Stetten am Dienstagabend für den Gemeinderat angesetzt. Mit einem Rewe-Markt soll die Einkaufslandschaft der Heuberggemeinde wieder vervollständigt werden. Für dieses Vorhaben hat Bürgermeister Maik Lehn eigens einen separaten Sitzungstermin anberaumt, damit sich die Räte und die interessierte Öffentlichkeit intensiv mit der Sachlage vertraut machen können.

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass der Bürgermeister und sein Gremium mit dem Gedanken liebäugeln, für Stetten am kalten Markt und seinen Einzugsbereich wieder einen Anbieter zu suchen, der neben dem Grundbedarf das volle Sortiment an Lebensmitteln und Dingen des erweiterten täglichen Bedarfs anbietet. Dies scheint nun mit Rewe gelungen zu sein. Wie berichtet haben sich in den letzten Jahren im Bereich der örtlichen Nahversorgung mit Lebensmitteln etliche Veränderungen ergeben, die Auswirkungen auf die örtliche Kaufkraft hatten, so hat es Lehn in der Sitzungsvorlage formuliert. Da jedoch nicht alle Lebensmittel des täglichen Bedarfs vor Ort zu bekommen sind, habe sich das Kaufverhalten der örtlichen Bevölkerung und das der Nachbargemeinden von Stetten weg nach auswärts orientiert.

„Aus Sicht der Verwaltung ist es möglich, verlorengegangene Kaufkraft wieder in die Gemeinde zurückzuholen, wenn ein Lebensmittelvollsortimenter in der Gemeinde vorhanden ist“, sagte Lehn. Auch aus der Bevölkerung erhalte die Verwaltung regelmäßig die Bitte, die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters zu ermöglichen und deren Umsetzung voranzutreiben. Dies stehe nun tatsächlich vor der Realisierung, sagte Lehn. Das Ziel dieser Planung sei natürlich auch, die Bedingungen für die Ansiedlung eines Vollsortimenters zu schaffen, die auch Kriterien des Immissions- und Naturschutzrechts entsprechen.

In der Sitzung am Dienstag soll deutlich gemacht werden, warum sich im Vorfeld die Verwaltung und der Gemeinderat aus acht möglichen Standorten das Flurstück. Nr. 548/5 auf Gemarkung Stetten nördlich des Zentrums im Kernort, im Bereich der Steinbeisstraße sowie an der Landesstraße 218 gelegen, ausgesucht haben. Ein erster Entwurf des dafür notwendigen vorhabenbezogenen, also speziell für dieses Projekt erstellten Bebauungsplanes wurde bereits ausgearbeitet und soll in der Sitzung vorgestellt werden. Wichtigster Inhalt des Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines Sondergebietes, der die Baugrenzen beinhaltet, sowie die Vorgabe der bebaubaren Grundfläche, die maximale Gebäudehöhe und natürlich die nötigen Parkplätze. Auch die naturschutzrechtliche Seite wird in der Sitzung dargelegt werden, wobei jetzt schon feststeht, dass artenschutzrechtliche Belange dem Vorhaben nicht im Wege stehen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung sei bei diesem Verfahren zwar nicht erforderlich, jedoch sind nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs eine Umweltprüfung sowie ein Umweltbericht erforderlich.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wird der aktuelle Entwurf sowie der Vorhaben- und Erschließungsplan im Detail vorgestellt und den Räten damit die Möglichkeit gegeben, hierfür den Aufstellungsbeschluss zu fassen. Zudem soll der Beschluss für die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gefasst werden, so dass das Verfahren von der Verwaltung sowie vom Gemeinderat weiter fortgeführt werden kann.

Wie Lehn sagte, werden an der Sitzung Vertreter des Planungsbüros Sieber Consult GmbH aus Weingarten teilnehmen. Auch Vertreter des Investors, der Firma Konzeptbau aus Memmingen, werden anwesend sein und den Räten für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Die Sitzung findet am Dienstag, 27. April, um 19 Uhr unter corona-konformen Bedingungen in der Hohenzollernhalle in Frohnstetten statt.