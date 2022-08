Sommerausstellung der Galerie Wohlhüter endet

In der Galerie Wohlhüter in Thalheim ist noch bis Sonntag, 14. August, die Sommerausstellung zu sehen. Wie immer seien in dieser Kollektivausstellung laut Mitteilung eine große Anzahl an Arbeiten der Malerei, Zeichnung, Skulptur und Plastik der von ihr ständig vertretenen wie auch eingeladenen Künstler sowohl in den Galerieräumen als auch im Garten und den Skulpturenfeldern zu sehen.

Die Öffnungszeiten der Galerie sind: Freitag 13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr und Sonntag 11 bis 16 Uhr.