Skiclubs vermieten Lifte an Familien

(hel) - Momentan heißt es: Ski und Rodel gut – nur halt nicht im Rudel. Aus diesem Grund haben sich die Skiliftbetreiber im Landkreis etwas einfallen lassen. So beispielsweise die Skiclubs aus Stetten am kalten Markt und Kreenheinstetten. Nach vorheriger telefonischer Anmeldung beim Verein stellen sie ihre Skilifte je einer Familie für eine Stunde zur Verfügung. Für Beträge zwischen 40 und 60 Euro kommen Wintersportfreunde so auf wenigstens kurz auf ihre Kosten. Laut Vereinsvertretern dürfen beide Skiliftbetreiber nach Rücksprache mit der Kommune und Einhaltung eines Hygienekonzepts öffnen. Sie folgen hier eine Beispiel aus dem Kreis Reutlingen, dort vermietet ein Skiliftbetreiber schon seit mehreren Tagen seine Piste für Familien. Überall gilt: Es darf sich immer nur eine Familie auf der Piste aufhalten. Beide Skiclubvertreter berichten der „Schwäbischen Zeitung“, dass das Angebot gut angenommen werde und die Termine am Wochenende schon ausgebucht seien. Gerhard Volk, Sportvorstand des Skiclubs Kreenheinstetten, freut sich darüber: „Vergangenes Jahr hatten wir keinen Schnee und der Lift lief nur einmal – für den TÜV. Jetzt können wir wenigstens ein paar Leuten damit eine Freude machen.“