Sie haben Ja gesagt: So erlebten Anita Hofmann, Christian Filip und ihre Fans die Traumhochzeit

33 Jahre Leidenschaft, 396 Monate Leben für die Musik, 1584 Wochen Herzklopfen für ihr Publikum: Das deutsche Gesangsduo Anita & Alexandra Hofmann nahm seine Fans stets mit auf eine musikalische Reise in die Welt der Sinne und der Träume. Die Schwestern Alexandra Geiger (geborene Hofmann, geboren am 11. Februar 1974 in Sigmaringen) und Anita Hofmann (geboren am 13. April 1977 in Sigmaringen) stammen aus Jungnau und wohnen seit 1988 im Meßkircher Stadtteil Igelswies. Am 19. Mai 1988 führte das Geschwisterpaar zu Ehren des 40. Geburtstages ihres Vaters Josef (Sepp) Hofmann in St. Magdalena im Pustertal in Südtirol ihr erstes Bühnenprogramm.

Seit 1989 treten die beiden auf regionalen Festivals und Events mit ihrem eigenen Musik-Act auf, ein Mix aus Rock’n’Roll, Folk, Hits, Schlager und Pop. In der ARD-Sendung „Musikanten“ hatten die Schwestern im selben Jahr mit dem Lied „Mit viel Musik“ ihren ersten Fernsehauftritt. Marianne und Michael fanden sie 1992 fürs Fernsehen, und sie machten sich auf den Weg in die Volksmusik. Im Laufe der Jahre hatten die beiden mehrere Fernsehauftritte zusammen. Bis 2012 traten sie unter der Bezeichnung Geschwister Hofmann auf. Die Multiinstrumentalistinnen spielen jeweils mehrere Instrumente, darunter Trompete, Alphorn, Hörner und Xylophon sowie Klavier, Akkordeon und steirische Mundharmonika, Gitarre, Harfe, Hackbrett und Leier, Saxophon und Flöte. Die Ehrenbürgerinnen ihres Heimatortes Meßkirch wurden 1992 Preisträgerinnen des Herbert-Roth-Festivals, nahmen mehrfach erfolgreich beim Grand Prix der Volksmusik teil und gewannen 2003 und 2005 die Goldene Stimmgabel. Anita & Alexandra Hofmann feierten im November 2013 ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Fan-Wochenende (Jubiläumsgala & Fan-Festival) im Europa-Park-Dome in Rust. Im März 2019 feierte das Erfolgs-Duo in der Landeshauptstadt Stuttgart ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.