Severin Rommeler startet aktiven Wahlkampf

Der aktive Teil des Wahlkampfs für die Bürgermeisterwahl in Sauldorf hat begonnen. Vier Kandidaten haben sich bislang beworben. Einer von ihnen ist Severin Rommeler. „Ich möchte nun in Wahlkampfveranstaltungen in allen sechs Ortsteilen der Gemeinde Sauldorf mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen“, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Als Teil seines Programms möchte er als Bürgermeister regelmäßige Bürgersprechstunden an einem Nachmittag anbieten, um den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. Wie so eine Bürgersprechstunde aussehen kann, will er bereits im November an zwei Nachmittagen in Sauldorf zeigen. „Außerdem werde ich Ende November einen Seniorennachmittag, einen Familiennachmittag und einen U30 Bier- und Weinabend anbieten.“

Seit mehr als zwei Jahren lebt er mit seiner Verlobten in der Gemeinde Sauldorf. Schon vor einem Jahr habe er sich entschlossen, als Bürgermeister zu kandidieren. Rommeler ist 26 Jahre alt und hat den Beruf des Zimmerers gelernt. Danach hat er ein Bachelorstudium in Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaft abgeschlossen. Darauf aufbauend absolviert er aktuell eine Weiterbildung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

Bei der Wahl am 4. Dezember tritt Amtsinhaber Wolfgang Sigrist nach 44 Jahren im öffentlichen Dienst nicht mehr an. Außer Rommeler haben sich außerdem noch Dominik Kugler und Christian Walter für das Amt beworben. Kugler ist der Sohn des Pfullendorfer Bürgermeisters Thomas Kugler und ist Anlage- und Vermögensberater bei der Sparkasse in Meßkirch. Christian Walter ist der aktuelle Liegenschaftsverwalter der Gemeinde. Laut dem amtierenden Bürgermeister Sigrist liegt der Gemeinde außerdem noch eine weitere Bewerbung vor. Bis zum 7. November können sich noch Kandidaten bewerben.