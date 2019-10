Servicehaus Sonnenhalde wird Betreiber des neuen Pflegezentrums in Stetten

Das „Servicehaus Sonnenhalde“ aus Engstingen wird das neue Pflegezentrum betreiben, das in der Heuberggemeinde anstelle des bisherigen Pflegehauses Silberdistel entstehen soll. Der Gemeinderat billigte am Montag den Vorentwurf des dortigen Bebauungsplans.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ bereits berichtete, soll die bisherige Fläche des Pflegeheims Silberdistel um rund 8500 Quadratmeter erweitert werden, auf denen das neue Pflegezentrum mit 80 Betten entstehen soll, während das Bestandsgebäude zum betreuten Wohnen umgebaut wird. Der Chef des „Servicehauses Sonnenhalde“, Richard Wolfframm, stellte das neue Wohnkonzept „Traumhaus“ vor, das in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München erarbeitet wurde.

Während Pflegehäuser früher Anstalten für soziale Fürsorge und bis vor wenigen Jahren noch standardisierte Häuser waren, liege die Zukunft eindeutig in der Individualität. Daher sehe das Traumhaus-Konzept grundsätzlich für jeden Pflegebedürftigen eine eigene Wohnung, einen ambulanten Pflegedienst, die Tagespflege sowie als „Herzstück“ die Gemeinschaft vor. Im künftigen Pflegezentrum bleibe die eigene Wohnung der Lebensmittelpunkt, was - ausgestattet mit Küchenzeile, Badezimmer und Hausnotruf sowie „gerne auch mit eigenen Möbeln“ - ein autonomes und kreatives Leben mit maximaler Individualität und viel Privatsphäre ermögliche. Ein solitärer ambulanter Pflegedienst ermögliche Pflege, die auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sei. Geplant sei auch eine Tagespflege mit fünf 18-köpfigen Gruppen, denen jeweils eine Gemeinschaftsfläche von 305 Quadratmetern zur Verfügung stehe.

Pflege statt betreutem Wohnen

Überhaupt werde „Gemeinschaft“ in dem künftigen Pflegezentrum großgeschrieben. So würde der Tag entsprechend der eigenen Interessen, Bedürfnisse und Möglichkeiten der Bewohner strukturiert. Mehrfach machte der Pflegeexperte darauf aufmerksam, dass es sich bei dem vorgestellten Konzept nicht um betreutes Wohnen handle, sondern „tatsächlich um Pflege“. Zwar wurde die Planung gegenüber den zuerst vorgestellten Plänen geringfügig geändert, doch stellte dies für das Gremium kein Problem dar. Ganz im Gegenteil. Die Gemeinderäte zeigten sich mit dem Gehörten zufrieden.

Dabei wurden der Fachkräfteschlüssel und Ausbildungsmöglichkeiten am Standort ebenso hinterfragt, wie die Möglichkeit, eine Arztpraxis in den neuen Räumlichkeiten unterzubringen. Dies sei „durchaus möglich, sofern der Raumbedarf dafür alsbald konkretisiert“ werde, so Wolfframm auf die Frage von Bürgermeister Lehn. Das Gremium stimmte einhellig dem Vorentwurf des Bebauungsplans zu und beauftragte die Verwaltung weitere Schritte in die Wege zu leiten.