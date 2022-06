Serenadenkonzert mit dem Collegium Musicale auf dem Schlosshof

23.06.2022, 09:20 Stetten am kalten Markt

- Das Collegium Musicale veranstaltet am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr nach längerer Pause wieder ein Serenadenkonzert auf dem Stettener Schlosshof. Angeregt vom Förderverein „Attraktive Region Stetten a.k.M.“, unter der Leitung von Fritz Pfeiffer, wieder Kunst und Kultur in der Öffentlichkeit zu präsentieren, hat das Collegium Musicale mit Elan die Vorbereitungen aufgenommen.

In hoffentlich lauer Sommernacht und vor eindrucksvoller Kulisse erwartet die Zuschauer auf dem Schlosshof in Stetten unter der Leitung von Christine Burkhart ein unterhaltsames Programm von Klassik über Romantik bis hin zur Moderne. Das Konzert soll zugunsten des Verein „Zukunft für Kinder in Afrika“ ausgerichtet werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne erbeten.