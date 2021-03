Seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst

Mit einer Dankurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sowie einem Präsent der Gemeinde hat Maik Lehn, Bürgermeister von Stetten am kalten Markt, am vergangenen Montag seinen langjährigen Mitarbeitern Peter Greveler und Wolfgang Löffler zu ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst gratuliert, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Bevor Peter Greveler im Januar 2014 als Hauptamtsleiter in den Dienst der Gemeinde Stetten am kalten Markt wechselte, war er etliche Jahre bei der Stadt Tuttlingen und davor bei der Bundeswehr tätig. Als Amtsleiter sind ihm unter anderem die Fachbereiche der Haupt- und Ordnungsverwaltung, des Standesamtswesens sowie das Einwohner- und Friedhofswesen unterstellt, sodass sein Aufgabengebiet breit gefächert ist, heißt es in der Mitteilung. Auch Wolfgang Löffler begann seine ersten beruflichen Jahre im öffentlichen Dienst bei der Bundeswehr, bevor er im Februar 1985 als Mitarbeiter im Gemeindebauhof eingestellt wurde. Im Laufe der Zeit übernahm er die Stelle des Feuerwehrgerätewarts und ist seit vielen Jahren als Hausmeister für die gemeindlichen Gebäude sowie die Hohenzollernhalle in Frohnstetten verantwortlich. Ihm ist es nicht zuletzt zu verdanken, dass die Fahrzeuge, Gerätschaften und die Ausrüstung der Feuerwehr laut der Mitteilung stets gut gepflegt und einsatzbereit sind.

Bürgermeister Lehn dankte den beiden langjährigen Mitarbeitern für deren Treue und Tätigkeiten im öffentlichen Dienst im Allgemeinen sowie insbesondere in der Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt, heißt es in dem Schreiben.