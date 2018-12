Schwerer Verkehrsunfall: Lieferwagen kollidiert mit Auto

In Stetten am kalten Markt ist es am Freitagabend gegen 19 Uhr an der Einmündung Albstraße auf die Landesstraße Richtung Glashütte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Beteiligten riesiges Glück hatten. Ein Lieferwagen eines Handwerkbetriebs aus Straßberg kollidierte beim Linksabbiegen nach Glashütte mit einem Auto, das in Richtung Glashütte unterwegs war.

Die Schuldfrage ist bislang nicht geklärt. Bei dem Unfall wurde ein Teilnehmer leicht, zwei weitere wurde mittelschwer verletzt, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Sigmaringen und Albstadt-Ebingen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand, nach erster Einschätzung am Unfallort, Totalschaden. Die Ermittlungen dauern an.

