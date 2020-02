Schwenninger Vereine gründen „PRO Strohpark GbR“

Sieben Schwenninger Vereine sowie die Heuberger Gaumenfreunde, Frank Johann Bosch und Martin Dannecker, haben sich zur „PRO Strohpark GbR“ zusammengeschlossen. Damit wollen die Schwenninger Freunde der Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ die vielen organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schwenninger Aushängeschild auf viele Schultern verteilen und so die Zukunft des Strohparks sichern.

Die Männer der Vereine sowie Zunftmeisterin Verena Greber vom Narrenverein Wasserschöpfer trafen sich im Pfarrheim Don Bosco, um Details abzustimmen. Mit dabei war der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV), Steffen Löffler, der den Mitgliedern der neuen „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ beratend zur Seite stehen wird. „Ich möchte, dass der Strohpark auf dem erreichten Niveau weiterläuft“, sagte Steffen Löffler.

Seit 23 Jahren war der HGV der Organisator des Strohparks, dieses Jahr musste aufgrund des Rückzuges dieser Truppe eine neue Regelung gefunden werden, um den Strohpark weiterhin organisieren zu können ( wir berichteten). Bisher gehören der PRO Strohpark-GbR zu gleichen Teilen der Musikverein, der Sportverein, der Tennisclub, der Narrenverein Wasserschöpfer, die Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein, der Turnverein, der Hay-Mountain-Verein sowie die Gaumenfreunde an. Zur Zusammenarbeit mit den acht Gesellschaftern bereit erklärt haben sich außerdem die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) sowie die Feuerwehr Schwenningen, die beide regelmäßig mit Strohfiguren an der Ausstellung beteiligt waren.

„Zweck der Gesellschaft ist der Erhalt und die Organisation der kulturellen Veranstaltung „Ideen aus Stroh“ (Strohpark) zur Bereicherung des sozialen und kulturellen Lebens in Schwenningen“, lautet die festgeschriebene Definition der GbR. Die Vereine planen, dass die Aufgaben jährlich rotieren sollen. So liegt die Geschäftsführung dieses Jahr in Händen des Sportvereins, die Kassenführung beim Turnverein, die Öffentlichkeitsarbeit beim Tennisclub, die Schriftführung beim Musikverein. „Für die Besucher ändert sich gar nichts“, so Feuerwehrkommandant Marcus Siber. Man wolle das bisherige Konzept möglichst beibehalten. „Allerdings ist der bisherige Veranstalter HGV komplett raus“, so der noch amtierende HGV-Chef Steffen Löffler.

Die Heuberger Gaumenfreunde wollen wie 2019 jeweils mittwochs bis freitags bewirten, die Vereine samstags und sonntags sowie am Feiertag „Tag der deutschen Einheit“. Der Strohpark wird am Samstag, 5. September, eröffnet und dauert bis Sonntag, 4. Oktober. Die Vereine und die Gaumenfreunde planen im Rahmen ihrer Bewirtungstage ein musikalisches Rahmenprogramm. Wie zu erfahren war, beabsichtigt die Nachbarschaftsgrundschule wegen der großen Nachfrage an einigen Dienstagen eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen durchzuführen. Darüber wird die PRO Strohpark GbR noch Gespräche mit der Schule führen.