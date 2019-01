Schwenninger Loipe ist zum Wochenende gespurt

Die komplette Schwenninger Loipe wird zum Wochenende gespurt. Die Loipe ist derzeit bei durchschnittlich 30 bis 40 Zentimetern Schneehöhe in nahezu perfektem Zustand. „Die Schneebruchschäden sind bis dahin beseitigt“, informierte Förster Jürgen Kuhl. „Ich bin begeistert von der Schwenninger Loipe“, meinte Marianne Sieber (Bild links, zusammen mit Claudia Greber) aus Schwenningen, die fast täglich auf ihren Skiern unterwegs ist.

Der Einstieg in die Schwenninger Loiuper ist an mehreren Stellen möglich. Sowohl am Ortseingang in Richtung Irndorf als auch im Ortsteil Schönfeld sind Parkplätze nahe der Loipe. Und auch der Übergang in die Irndorfer-Hardt-Loipe oder die Nusplinger Loipe ist problemlos möglich. Die Schwenninger Lopie kann auf drei verschiedenen Längen gelaufen werden. Die Bambini-/Skatingrunde ist einen Kilometer lang, die kleine Runde fünf Kilometer und die große Tour umfasst zwölf Kilometer. „Immer mehr Leute sind mittlerweile auch nachts mit Helmlampen auf der Spur unterwegs“, informierte der Schwenninger Revierförster Jürgen Kuhl. Das sei wohl der neue Trend. Da die Jagdzeit auf Rehwild noch bis 31. Januar 2019 andauert, bittet die Gemeinde die Langläufer, bis dahin möglichst vor Beginn der Dämmerung aus dem Wald heraus zu sein.

EinWermutstropfen sei, dass die mit den Nachbarschaftsgemeinden Nusplingen, Irndorf und Bärenthal geplante neue Beschilderung nochmals um ein Jahr verschoben werden musste, erzählt Jürgen Kuhl. Deshalb seien für diese Saison an den Parkplätzen provisorische Karten aufgestellt worden.