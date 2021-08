Schwenninger eröffnen alten Geschichtspfad neu

Trotz teilweise regnerischen Wetters sind kürzlich rund 40 Teilnehmer der Einladung der Gemeinde Schwenningen gefolgt, den neuen Geschichts- und Naturkundepfad rund ums Dorf entweder zu Fuß oder mit dem Rad kennenzulernen. Gemeinderat Fritz Grad hatte vor einem Jahr in einer Sitzung des Gremiums auf den früheren Erlebnisweg hingewiesen, der dringend mit neuem Leben versehen werden sollte. Einige der damals 20 Tafeln fehlten, andere waren witterungsbedingt unansehnlich. Bürgermeisterin Roswitha Beck nahm sich der Sache an, die zu den Autoren der einzelnen Tafeln Kontakt pflegte, was zum Ergebnis führte, dass der neue Pfad mit 29 Informationstafeln ausgestattet werden konnte. Fritz Grad, der die neuen Tafeln aus dem vom Autoren Peter Kölsch aus Irndorf spendierten Lärchenholz herstellte und gemeinsam mit dem Bauhof der Gemeinde aufstellte, übernahm am Pappelparkplatz am Ortsausgang Richtung Irndorf die Führung der Radwandergruppe, die den kompletten 17,5 Kilometer langen Weg abfuhr.

An beinahe jeder Station wurde angehalten, die Information der Tafel von einem Teilnehmer vorgelesen und kurz besprochen. Es galt 325 Höhenmeter auf den wegen des anhaltenden Niederschlags teilweise schwierigen Spuren auf Feld- und Waldwegen zu überwinden. Die Wandergruppe traf sich mit Wanderführerin Margit Lucke am Bolzplatz Stelle, um in zwei Stunden zu Fuß eine kleinere Teilstrecke mit zehn Tafeln zurückzulegen. Hier war Autor Peter Kölsch persönlich dabei und vermittelte interessante Informationen zur Alblandschaft. Zu sehen sind geologische Besonderheiten, Naturseltenheiten der Landschaft und Pflanzen, historische Orte und sogar Sagen wurden wieder lebendig. Bei der offiziellen Eröffnung und dem Ziel beider Wandergruppen beim hoch über dem Heubergdorf gelegenen Wasserreservoir neben der Horenhütte, waren neben den Wanderern auch die Autoren Notburg Geibel, Roland Steidle und Peter Kölsch anwesend, die sich übereinstimmend fürs große Engagement der Schwenninger Bürgermeisterin Roswitha Beck und Fritz Grad bedankten.

„Schwenningen entdecken…für Radler und Wanderer, Frischluft-Fans und Landlust-Freunde“, so habe die Gemeinde ihre neue Route benannt, informierte die Bürgermeisterin. Der Tourplan wird demnächst auf einem Flyer an alle Haushalte im Dorf verteilt sowie in den Gaststätten, Banken, Geschäften und im Rathaus ausgelegt. Beck erinnerte am Lagerfeuer die Mitglieder der Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein sowie die sonstigen Teilnehmer der beiden Touren an die Entstehung des ersten Erlebnisweges. In den Jahren 1999/2000 trafen sich Schwenninger unter der Leitung vom Irndorfer Bürger Peter Kölsch unter dem Thema: „Heimat erhalten – Zukunft gestalten“ zur sogenannten Bürgerwerkstatt, bei der eigene Ideen für eine Belebung des Fremdenverkehrs gesammelt und verwirklicht wurden. Eines der Ergebnisse war der Erlebnisweg rund um Schwenningen, auf dem, von Tafeln geführt und instruiert, die Besonderheiten von Natur und Landschaft, bäuerlichem Leben und wirtschaftlicher Nutzung, anschaulich dargestellt wurden.

Neben dem Hauptverantwortlichen Peter Kölsch hatten sich auch einige Schwenninger Bürger unter die Autoren gemischt wie Notburg Geibel, Roland Steidle, Franz Tribelhorn oder Heinrich Grathwohl, die aus Sicht der Bürgermeisterin nicht unwesentlich am Gelingen beteiligt waren. Es kam auf Initiative von Fritz Grad und der Bürgermeisterin zur Reaktivierung, Verlängerung und neuen Namensgebung des Weges. Geibel und Grad kreierten auch neue Texte. Die Gemeinde lädt nun Einheimische und Gäste dazu ein, ihr Heimatwissen zu ergänzen, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Route könne auch in zwei Etappen getrennt voneinander erwandert werden.

Der Obmann der Albvereinsgruppe Schwenningen, Vinzenz Greber, sprach ein Grußwort an die Versammelten, die von seiner Ortsgruppe mit Getränken versorgt wurden.