Schweickhart ist seit 60 Jahren in der Wehr

Abteilungskommandant Tobias Kille hat bei der Jahresversammlung der Abteilungswehr Rohrdorf die gute Arbeit seines Vorgängers Markus Hellstern gelobt. Denn mit derzeit 36 Aktiven hat die Abteilungswehr einen hervorragenden Stand erreicht. Junge Feuerwehrleute haben die Lehrgänge mit gutem Erfolg besucht.

Den Lehrgang als Atemschutzträger legten mit Erfolg Chris Mauz, und Joachim Rebholz ab, den Laster-Führerschein machten Jonas Schlegel und Tobias Kille. Eine zehntägige Schulung in Bruchsal für den Gruppenführer legten Florian Ramsperger und als Zugführer Tobias Kille mit Erfolg ab. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Chris Mauz, Julian Stehmer, Joachim Rebholz, Jürgen Schmid und Pascal Glocker. Außerdem stehen für das Jahr 2019 bereits weitere Anmeldungen für Lehrgangsbesuche innerhalb der Rohrdorfer Wehr an.

Der stellvertretende Stadtkommandant Gerhard Sauter bescheinigte dem Kommando und den Wehrmännern einen sehr guten Leistungsstand. Von den 36 Aktiven sind 18 Wehrmänner als Atemschutzträger ausgebildet. Insgesamt gab es 16 Probenabende, zusätzlich wurden noch besondere Schulungsabende mit dem DRK wie auch Sicherheitswachdienste mit übernommen.

Im Jahre 2018 waren 13 verschiedene Einsätze notwendig, wie der Abteilungskommandant Tobias Kille in seiner Rückschau berichtete. Darunter fallen auch Unterstützungen für die Gesamtwehr von Meßkirch. Doch die gute Zusammenarbeit ist auch von Erfolg und guter Kameradschaft gezeichnet. Das Miteinander gilt ebenso beim Grillfest, den Wanderungen, dem Jahresausflug sowie Besuchen bei befreundeten Wehren und bei der Mitgestaltung der dörflichen Fastnacht.

Neu aufgenommen wurden im Jahr 2018 Kevin Kille, Marc Ramsperger, Quirin Hill, Mario Schatz und Nico Keller. Befördert zum Oberfeuerwehrmann wurde Jürgen Schmid, zum Löschmeister Florian Ramsperger und zum Brandmeister Tobias Kille. Das Ehrenzeichen vom Land Baden-Württemberg in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst erhielten Markus Degen, Rainer Schroff, Frank Jäger, David Muffler, Ralph Hipp, Holger Schumacher, Dennis Pflegehaar und Johannes Schönberger. Das Ehrenzeichen für 40 Jahre in Gold erhielt Karl Bösch. Für 50 Jahre mit dem Ehrenzeichen und einem besonderen Präsent geehrt wurden Gerhard Degen und Peter Jäger sowie für 60 Jahre Franz Schweikart. Nach den vielen lobenden Worten sprach Ortsvorsteher Hubert Frick den Dank namens der Bevölkerung an die Wehrmänner aus, die sich rund um die Uhr für alle Einsätzen bereithalten, wie auch den erfolgreichen Lehrgangsteilnehmern sowie den Beförderungen und den Geehrten aus den Reihen der Aktiven .