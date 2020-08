Schulzentrum Stetten erhält Auszeichnung

Bewegung im Schulalltag hat am Schulzentrum in Stetten am kalten Markt seit Jahren einen großen Stellenwert, heißt es in einer Pressemeldung. Die Schulgemeinschaft lebe demnach das Credo, dass kein erfolgreiches Lernen im Geiste stattfinden kann, wenn nicht gleichzeitig das körperliche Wohlbefinden gegeben ist. Aus diesem Grund hat eine Steuergruppe aus Kolleginnen zusammen mit Konrektor Jürgen Lebherz zwei Jahre lang daran gearbeitet, den bewegungserzieherischen Schwerpunkt der Institution zu professionalisieren und an der Initiative GSB/WSB-Schule (weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt) teilgenommen. Das Schulzentrum ist nun für die kommenden fünf Jahre ausgezeichnet.

Darauf ist insbesondere Schulleiter Klaus Flockerzie stolz, denn er war es, der bereits 1996 im Auftrag der damaligen Kultusministerin Marianne Schultz-Hector gemeinsam mit Seminarschuldirektor a.D. Hartmut Schrenk das Projekt „Bewegte Schule“ in Baden-Württemberg initiiert und inhaltlich gefüllt hat. „Schön zu sehen“, so Flockerzie, „dass aus der zarten Pflanze ,Bewegte Schule’ ein fest etabliertes Schulkonzept geworden ist“, das deutschlandweit Schule besser und vor allem Kinder freundlicher gemacht habe, heißt es in der Mitteilung weiter. Neben der Schulung exekutiver Funktionen bildet Bewegungserziehung ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen aus. Dadurch können Verhaltensschwierigkeiten ausgeglichen werden. Zudem durchbreche es den monotonen Schulalltag, da es einen Wechsel zwischen Bewegungsaktivitäten, Lernphasen und integrierten Ruhepausen gibt.

Die Steuergruppe mit den Lehrkräften Andrea Ruda, Maria Montalbano, Sandra Späth und Kathrin Spröder hatte Erfolg damit, die Zustimmung der schulinternen Gremien für das zweijährige Projekt einzuholen. Dann startete eine interne Fortbildungsreihe zu den WSB-Bausteinen: „Nicht nur uns als Steuergruppe, auch dem gesamten Kollegium wurden Inhalte des bewegten Unterrichts beigebracht“, erzählt Andrea Ruda. „Innerhalb der verschiedenen Workshops wurden die Kollegen ausgebildet, wie sie Bewegung in ihren Unterricht integrieren können“, berichtet Ruda weiter. „Uns hat das auch großen Spaß gemacht: Die Lehrer übten als Schüler die Spiel- und Lernformen selbst und kicherten dabei manchmal wie ihre Schüler“, sagt Ruda. Im Anschluss wurde gemeinsam darüber beraten, warum es sinnvoll ist, Unterrichtsinhalte bewegt zu gestalten. Die Lehrerinnen dokumentierten zudem die Ausarbeitung und Umsetzung.

Das Schulzentrum verfügt vor Ort über die Rahmenbedingungen für vielfältige Sportangebote. Inmitten einer Grünfläche steht eine dreigeteilte Sporthalle mit angrenzendem Kunstrasen- und Basketballplatz, ein Hallenbad in unmittelbarer Nähe sowie ein Fitnessstudio zur Verfügung, das durch die Kooperation mit dem TSV Stetten für den Neigungssport genutzt wird. Ebenso kooperiert die Bundeswehr als außerschulischer Partner mit dem Schulzentrum in Sachen Sporterziehung. Außerdem verfügt der gegenüber dem Schulzentrum liegende Spielplatz über ein Beachvolleyballfeld und Rampen für Inline Skates.

Personelle Unterstützung erfährt das WSB-Konzept durch den Sportpädagogen Julio Becerra, der an der Universität Santiago de Chile ausgebildet wurde. Inhaltlich werden im Schuljahr feste Pflichtveranstaltungen wie der Wintersporttag, die Bundesjugendspiele, Skiausfahrten und erlebnispädagogische Bausteine auf Lerngruppenfahrten integriert. Neu hinzugekommen sind ausgeschilderte Bewegungsplätze, auf denen die Schulsportmentoren die Arbeit der Lehrkräfte unterstützen und für die Lernpartner wichtige Vorbilder sind.

Mit die größte Herausforderung war es, bewegungsgerechte Lernräume zu schaffen. Zukünftig soll vor allem das Konzept „park and walk“ angegangen werden, das den Schulweg der Lernpartner bewusst als Bewegungsprofil integriert und vermeiden hilft, dass Eltern ihre Sprösslinge bis vor die Eingangstür chauffieren, wird in der Pressemeldung ausgeführt.

„Die Mühe hat sich gelohnt“, resümiert Maria Montalbano. „Vor allem meditative Ruhephasen werden sehr gut angenommen und sorgen für eine lernfreundliche Atmosphäre“, so die Lehrerin.

Außerdem würde das Sozialverhalten innerhalb der Lerngruppe deutlich gefördert, wenn man mehr miteinander agiere und die Sportmentoren Verantwortung für die Lerngruppe mittragen, führt Montalbano aus.