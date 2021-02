Schulzentrum Stetten bekommt Unterstützung

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2021 haben die Lehramtsanwärterinnen Stefanie Schönbucher und Annette Karsten ihre Ausbildung als Referendarinnen am Schulzentrum Stetten begonnen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Schönbucher ist 25 Jahre alt und kommt aus Vilsingen. Sie wird das Team der Grundschule verstärken, teilt das Schulzentrum in einer Pressemeldung mit. Schönbucher schloss 2019 den Bachelor of Arts für das Lehramt an Grundschulen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ab und befindet sich derzeit im Studiengang Master of Education. Privat ist sie in mehreren Vereinen aktiv, darunter beim TSV Vilsingen, und hat bei Betreuung im Kinderferienprogramm sowie Leitung der Kinderturngruppe der Vier- bis Siebenjährigen in Vilsingen bereits Erfahrungen sammeln können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die 28-jährige Annette Karsten aus Albstadt studierte nach dem Besuch des Gymnasiums Ebingens die Fächer Kunst, Mathematik und Deutsch an der PH Weingarten und wird in der Gemeinschaftsschule des Schulzentrums unterrichten. Neben ihrem fachlichen Profil beherrscht sie fließend Russisch und Englisch und geht in ihrer Freizeit Interessen wie Leistungstanzsport, Ballett und Malerei nach. Seit 2007 ist sie ehrenamtliche Trainerin im Garde- und Showtanz.

Die beiden angehenden Lehrerinnen müssen in diesem besonderen Ausbildungsjahr vor allem die veränderten Unterrichtsbedingungen der Corona-Zeit bewältigen, in denen durch den Ausfall der Präsenzveranstaltungen überwiegend digital gelernt wird, was für alle Beteiligten Neuland darstellt, informiert das Schulzentrum. Beide fühlen sich angesichts dieser Herausforderung aber bestens gerüstet und erwarten für ihre Tätigkeit in späteren Berufsjahren wichtige Impulse und Erkenntnisse.