Schulsozialarbeit ist gefragt wie nie

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Tätigkeitsbericht zur Schulsozialarbeit für das Schuljahr 2017/18 zur Kenntnis genommen. Schulsozialarbeiter Tobias Buck und Frank Steng, Fachbereichsleiter Jugendarbeit Mariaberg, haben das Gremium über die Schwerpunkte der Arbeit am Stettener Schulzentrum informiert.

Dazu gehörten die Bereiche Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern, Klassenprojekte, erlebnispädagogische Angebote, Kooperationen mit außerschulischen Partnern wie der Gemeinde, der Bundeswehr, der Sigmaringer Kinder- und Jugendagentur „jumax“ sowie weiteren relevanten Beratungsstellen. Eine Besonderheit der Arbeit von Tobias Buck ist sein Faible, DH-Studenten und freiwillig soziale Dienstleistende (FSJler) anzuwerben und für die Schulsozialarbeit zu begeistern.

Das hoben auch die Räte Daniel Sauter (FW) und Günther Töpfer (CDU) hervor: „Durch die jungen Leute kommen viele neue Impulse ans Schulzentrum, die von Schülern und Lehrern gerne aufgegriffen und weiterentwickelt werden“. Der Erfolg von Bucks Arbeit lasse sich an den Zahlen der Teilnehmer ablesen, die die Angebote von Buck und seinem Team in steigendem Maße annehmen. Der Zulauf sei derart groß, dass der Sozialarbeiter an die Grenzen seiner Arbeitskapazität stoße, ja sogar darüber hinausgehe. Sein Vorgesetzter Frank Steng mahnte deshalb auch dessen Überstundenkonto an.

Ein wichtiges Thema war die Ferienbetreuung. Im Vertrag mit der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH über den Aufgabenbereich des Betreuungsmanagers, ausgeführt durch Alexandra Beer, ist auch die Organisation und Durchführung der Ferienbetreuung enthalten. Wie Bürgermeister Maik Lehn anmerkte, habe sich mittlerweile gezeigt, dass die zeitliche Belastung durch deren Kernaufgaben im Bereich der Betreuungsangebote in der Grundschule das vertraglich geregelte Zeitbudget vollständig aufzehrt. Deshalb nahm der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung an, aus dem Vertrag mit Mariaberg den Bereich „Betreuungsmanager“ im Aufgabenbereich Ferienbetreuung herauszunehmen.

In den Sommerferien ist von der bei der Mariaberger Ausbildung und Service gGmbH angestellten Grundschul-Betreuungsmanagerin eine Betreuung in der 5. und 6. Ferienwoche angeboten und durchgeführt worden. Die dafür angefallenen Kosten betragen rund 1412 Euro (Honorare 1345 und Material 67 Euro). In den beiden Wochen wurden durchschnittlich 14 Kinder pro Tag betreut. Der Gemeindezuschuss für dieses Angebot lag bei rund 450 Euro.

Auch im kommenden Jahr gibt es Ferienbetreuung

Die Mariaberger Ausbildungs- und Service gGmbH ist durch den Rat wieder beauftragt worden, auch für das Jahr 2019 in den Pfingstferien eine einwöchige und in den Sommerferien eine zweiwöchige Ferienbetreuung anzubieten. Im vergangenen Schuljahr wurde die Betreuung in der zweiten Pfingstferienwoche durch ein Team um Tobias Buck organisiert und durchgeführt. Die hier für die Vorbereitung und Durchführung angefallenen Honorar- und Sachkosten belaufen sich auf 1440,72 Euro, so Lehn. Bei Einnahmen von 651 Euro betrage der Zuschuss der Gemeinde 789,72 Euro.

Die Ferienbetreuung in den Pfingstferien haben durchschnittlich 23 Kinder pro Tag in Anspruch genommen. Wie berichtet, hat die Gemeinde seit 2009 die Schulsozialarbeit durch Mariaberg eingeführt. Zunächst war hierfür eine eine 50-Prozent-Stelle hierfür vorgesehen, die aber schon drei Jahre später auf 80 Prozent und seit dem Schuljahr 2014/15 auf 100 Prozent aufgestockt worden ist.

Die Gemeinde erhält für diese Vollzeitstelle Zuschüsse vom Land in Höhe von 16 700 Euro und vom Kreis 15 000 Euro. Die noch verbleibenden Kosten in Höhe von 40 852 Euro sind von der Gemeinde selbst zu tragen. Lehn erläuterte weiter, dass neben dem Schulsozialarbeiter weitere Kräfte von Mariaberg für die Ganztagsbetreuung in der Gemeinschaftsschule tätig sind.

„Für diese Kräfte gibt es keine Zuschüsse, so dass die hier anfallenden Kosten mit einem Umfang von rund 35 000 Euro vollständig von der Gemeinde getragen werden müssen“. Das bisherige Konzept zum Grundschulbetreuungsangebot sei vom Rat sowie seitens der Schule als „sehr positiv“ beurteilt worden. Deshalb soll dieses nun in einigen Teilen neu ausgerichtet werden. Bis zum Schuljahresbeginn 2019/20 soll das neue Konzept vorliegen. Dabei soll auch geklärt werden, ob die Hausaufgabenbetreuung, die „verlässliche Grundschule“ und andere Angebote weiterhin kostenlos erbracht werden können.