Schule will neues Profilfach anbieten

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, in der Gemeinschaftsschule neben den Profilfächern Naturwissenschaft und Technik (NWT) sowie Sport, auch das neue Profilfach „IMP“ (Informatik, Mathematik, Physik) anzubieten, sofern die Räumlichkeiten in der Schule dafür ausreichend sind.

Wie Bürgermeister Maik Lehn dem Gremium erläuterte, will die Landesregierung einen bildungspolitischen Schwerpunkt bei der Förderung der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) setzen. Ein Baustein hierbei sei der Ausbau des Informatikunterrichts mit dem fächerübergreifenden Profilfach IMP, das bereits seit dem neuen Schuljahr 2018/19 zum Angebot an den Gymnasien gehört. Für das kommende Schuljahr soll dieses Fach auch an der Stettener Gemeinschaftsschule eingeführt werden.

„IMP“ ermöglicht es Schülern im Anschluss an den Aufbaukurs Informatik in der Klasse Sieben, sich vertiefend mit Inhalten der Informatik, Mathematik und Physik auseinanderzusetzen, so Lehn. „Aus Sicht der Verwaltung sowie der Schulleitung stärkt IMP den Schulstandort Stetten am kalten Markt“, pries der Bürgermeister die Neuerung an. Ortsansässige Betriebe suchen, nach Aussage der Schulleitung und des Bürgermeisters, verstärkt Fachkräfte im MINT-Bereich.

Die räumlichen Voraussetzungen sind bereits erfüllt

Im Schulzentrum seien die räumlichen Voraussetzungen durch die Ertüchtigung und Sanierung der NWA-Räume in den vergangenen Jahren bereits vorhanden. Allerdings erfordere IMP eine zusätzliche Ausstattung mit EDV-Geräten. „Hierfür rechnen wir in den kommenden drei Jahren mit zusätzlichen jährlichen Kosten von etwa 15 000 Euro im Jahr“.

Wenn dann jedoch die drei Jahrgangsstufen ausgestattet seien, werde sich der finanzielle Aufwand deutlich reduzieren, beugte Lehn eventuellen Einwänden vor. Denn nach dem Schulgesetz setzt die Einrichtung des Profilfachs am Schulzentrum zunächst die Zustimmung des Schulträgers, also des Gemeinderates, voraus. Diese Zustimmung sei auch deshalb erforderlich, weil der Schulträger für die sächliche und räumliche Ausstattung der Schule zuständig ist und ein neues Schulfach in der Regel auch mit Kosten verbunden ist, die der Schulträger tragen muss.

Die Einführung des neuen Schulfachs könne aber auch für auswärtige Eltern ein Anreiz sein, ihre Kinder in der Stettener Gemeinschaftsschule anzumelden, was auch die Gemeinderäte so sahen. Gemeinderat Martin Biebl beispielsweise bezeichnete das Konzept als „zukunftsweisend“.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass es sich bei der Einrichtung des Profilfaches IMP um eine schulorganisatorische Maßnahme handelt. Aus diesem Grund sei neben der Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers ein Verfahren der Regionalen Schulentwicklung nach dem Schulgesetz erforderlich. Das beinhalte ein Dialog-Beteiligungsverfahren umliegender Gymnasien und deren Träger. Das gesamte Verfahren wird vom Regierungspräsidium organisiert. Ziel jedenfalls ist es, dass IMP ab dem Schuljahr 2019/20 am Stettener Schulzentrum angeboten „und dadurch die Attraktivität und die Angebotsvielfalt erhöht wird“.