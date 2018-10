Schneefall sorgt für Stromausfälle

Aufgrund eines Sturms und der Schneemengen ist am Sonntagmorgen gegen halb vier Uhr in der Früh ein Baum in eine 20 000 Volt Freileitung der Netze BW gestürtzt. Ein Bereitschaftsteams der Netze BW ist am Sonntag und am Montag im Einsatz gewesen, um die Äste von den Leitungen zu entfernen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Durch den umgestürtzen Baum kam es vor allem in Bärenthal und Irndorf, aber auch bei einzelnen Anschlüssen in Beuron, Renquishausen und Fridingen zum Stromausfall.

In Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg konnte die Bereitschaft den beschädigten Leitungsabschnitt ausfindig machen und mithilfe von Schaltmaßnahmen die Versorgung bereits am Sonntag, Zug um Zug, bis kurz vor halb fünf am Sonntag wieder herstellen. Im Dunkeln den Baum aus der Leitung zu sägen erschien dem Monteur der Bereitschaft, der wegen mehrerer kleinerer Störungen bereits Verstärkung angefordert hatte, zu gefährlich. Das soll im Laufe des Montags erfolgen.

Auch Kreenheinstetten betroffen

Am Sonntag kam es um kurz vor 8 Uhr zu einem weiteren Kurzschluss, von dem Teile Leibertingens betroffen waren. Die Bereitschaft machte schließlich einen Leitungsabschnitt bei Kreenheinstetten als Ursprung ausfindig. Nachdem die intensive Kontrolle keinen Befund ergab wird vermutet, dass sich Leiterseile aufgrund des Sturms kurzzeitig zu nahe gekommen waren. Hier gelang es, die Versorgung durch Schaltmaßnahmen innerhalb einer halben Stunde wieder herzustellen. Lediglich einige Anschlüsse mussten bis kurz nach neun Uhr warten. Um 9.23 Uhr gab es auf dem gleichen 20 000 Volt Stromkreis noch einmal eine Störung, die weitgehend innerhalb weniger Minuten behoben werden konnte. Monteure von Netze BW haben am Montag mehrere Bäume aus dem Leitungsabschnitt nahe der Station „Eliashof“ auf Irndorfer Gemarkung herausgeholt. Entlang der Trasse sollen am heutigen Dienstag nochmals Äste entfernt werden, bevor die Leitung am Nachmittag wieder in Betrieb gehen soll.

Bei der Netze BW ist das 20 000 Volt-Mittelspannungsnetz grundsätzlich in Form offener Ringe aufgebaut. Im Störungsfall kann ein beschädigter Leitungsabschnitt in der Regel zwischen zwei Ortsnetzstationen herausgeschaltet werden. Durch weitere Schaltmaßnahmen innerhalb dieser Ringstruktur können betroffene Stationen meist mithilfe von „Umleitungen“ von der anderen Seite wieder ans Netz genommen werden, schon bevor die Reparatur der Schadensstelle beginnt. In so einer Ortsnetzstation wird der Strom von 20 000 Volt Mittelspannung auf die in Haushalten und Betrieben übliche Ortsnetz- oder Niederspannung von 230/400 Volt transformiert.