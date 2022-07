Schlagerstar Anita Hofmann heiratet in Meßkirch

Schlagersängerin Anita Hofmann sagt Ja und heiratet Radiomoderator Christian Filip: Nach der standesamtlichen Trauung am Freitag folgt am Samstag (30. Juli) die kirchliche Trauung in der Kirche St. Martin in Meßkirch. Anschließend gibt's ein großes Fest in der Stadthalle.

Im Vorfeld der Hochzeit plaudert die Braut in einem Bericht des ARD-Magazins „Brisant“ ein bisschen aus dem Nähkästchen und gibt Einblicke in die Location – in der sie beim Dekorieren gemeinsam mit dem Künftigen mit anpackt.

500 Gäste sollen es am Samstag werden – darunter Fans und Prominente. Wer kommen wird? Darüber breitet die 45-Jährige den Mantel des Schweigens, auch aus dem Umfeld der Sängerin ist nichts zu erfahren - außer, dass es viele Überraschungen geben soll.

Geschichten aus dem Bilderbuch der Romantik

Einen kleinen Exkurs in Sachen Liebesgeschichte gibt Anita Hofmann in dem Bericht auch: Nach dem ersten Treffen mit Neckar-Alb-Radiomoderator Christian Filip sei sie nach Hause gekommen und habe zu ihrer Mutter gesagt: „Ich habe den Mann meines Lebens kennengelernt, den heirate ich“. Es scheint ganz so, als hielte sie Wort.

In dem Beitrag des Boulevard-Magazins zeigt Hofmann nicht nur ein pikantes Detail ihrer Hochzeitsgarderobe, sie spricht auch über die Vorbereitungen auf den großen Tag.

„Ich bin als blutige Anfängerin rein in die Planung und gehe als halbe Wedding-Plannerin raus“. Zusammen mit ihrer Mutter, ihrer Trauzeugin und ihrem künftigen Ehemann habe sie alles organisiert. „Es ist Wahnsinn“, sagt sie – und dabei steht die große Sause erst noch an!

Anita Hofmann steht gemeinsam mit ihrer Schwester Alexandra seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne. Ihr jüngstes Album „Wilde Zeiten“ erschien im Jahr 2020 – ihr erstes 1990.