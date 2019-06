Ein in sich zusammengestürztes Scheunengebäude am Donauradwanderweg bei Beuron hat am Sonntag gegen 16 Uhr die Befürchtung aufkommen lassen, dass dabei Personen zu Schaden gekommen sind. Im Gebäude befand sich eine öffentliche Toilette für Radfahrer. Die Ruine wurde von einer Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Beuron überprüft. Personen fand sie innerhalb der Gebäuderuine nicht. Die Polizei veranlasste die Sicherung des Gebäudes.