Schützenverein lädt zum Wanderpokalschießen ein

Es ist schon ein fester Bestandteil im Terminkalender des Schützenvereins, dass er über die Kirchweihtage, Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, sein traditionelles Wanderpokalschießen veranstaltet. Es gibt allen Freunden des Schießsports die Gelegenheit, sich aktiv an diesem Wanderpokalschießen zu beteiligen und dabei ihre guten Wettkampfleistungen zu zeigen.

Die modern eingerichtete Schießanlage für Luftgewehr beim Schützenverein bietet dabei die Möglichkeit, sich an den beiden Tagen in der Einzelwertung oder auch in der Mannschaft, bestehend aus drei Schützen, zu messen.

Alle interessierten Freunde des Schießsportes aus der ganzen Umgebung können sich am Wettkampf in Menningen beteiligen, das im Schützenheim im Untergeschoss des Gemeindesaales in Menningen stattfindet. Das Wanderpokalschießen wird mit dem Luftgewehr ausgetragen.-Gewehre werden vom Schützenverein gestellt. Es gibt Einzel- und Mannschaftswertungen. Für Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre gilt erstmals eine gesonderte Einzelwertung.

Die Siegerehrung findet etwa eine Stunde nach Beendigung des Schießens im Vereinsheim statt. Es gibt die Wanderpokalübergabe sowie für die Plätze eins bis drei eine kulinarische Überraschung. Für die Jugendlichen gibt es eine besondere Auszeichnung.

Das Startgeld ist mit neun Euro einschließlich Munition festgelegt. Trainingsmöglichkeiten sind heute, 18. Oktober, in der Zeit von 19.30 bis 22 Uhr auf der Anlage im Vereinsheim mit Standgebühr von vier Euro möglich.