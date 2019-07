Schüler zeigen eine musikalische Reise ins Weltall

„Ufo – Kein Wunsch ist schnuppe“ heißt das Musical, das die Unterstufenklassen des Meßkircher Heidegger-Gymnasiums derzeit emsig einstudieren. Am 16. Juli ist es soweit, dann startet das Raumschiff vom Heidegger-Gymnasium hinaus in die Weiten des Alls. Damit der Start reibungslos klappt, sind die Akteure der Unterstufe unter der Leitung von Annika Kaunas und Markus Fiederer fleißig am üben.

„Die Kinder können kaum erwarten, dass es los geht“, sagte Markus Fiederer, Leiter der Chor-AG. Seit elf Jahren ist er, wie er selbst sagte, gerne und mit Freude für das Theaterspiel am Ende des Schuljahres zuständig. Mit an seiner Seite ist Theaterprojektleiterin Annika Kaunas. Mit rund 70 Schülern haben sie und Fiederer seit Weihnachten für die anstehende Aufführung geprobt, Kostüme kreiert und sich den Bühnenbau ausgedacht. 33 Kinder spielen und singen in dem zukunftsträchtigen Stück mit, 40 weitere Schüler übernehmen wichtige Aufgaben rund um die Aufführung. Damit wollen Fiederer und Kaunas den Kindern vermitteln, dass jeder wichtig ist – nicht nur die Darsteller auf der Bühne.

Freunde begeben sich af eine Reise zur Raumstation

Das Musical von den Autoren Gerhard Meyer und Thomas Haag spielt im Jahr 2164. In dieser Zeit ist ein Kurzausflug mit dem Raumschiff ganz normal. So begeben sich auch fünf Freunde auf einen Wochenendtrip zur Raumstation „Overfly 2“. Dort wird den jungen Leuten ein attraktives Programm angeboten – von einem Auftritt der Spice Girls bis hin zum Space Bungee. Auf der Fahrt mit einem Weltraumscooter begegnen die Freunde einem geheimnisvollen Ufo. Getrieben von Abenteuerlust und Neugier folgen sie diesem Gefährt. Als sie sich immer weiter von der Raumstation entfernen, droht der Trip jedoch in einem Albtraum zu enden.

Geschichte handelt von Abenteuer und Neugier

„Wir suchen immer ein Stück aus, das sowohl die jüngeren als auch die älteren Schüler anspricht“, erläuterte Markus Fiederer die Stückauswahl. Bei diesem Stück gehe es um Abenteuer, Sehnsucht und Neugier auf Unbekanntes, aber auch um Wünsche, Einsamkeit, Trauer und Liebe. „Im Grunde ist es eine Reise in das ureigene menschliche Universum mit all seinen Gefühlsaspekten, verpackt in eine Raumfahrtgeschichte“, so das Resümee des Lehrers.

Neben den Darstellern aus den 5. und 6. Klassen wirkt unter der Leitung von Markus Fiederer eine Instrumentalgruppe der Mittel- und Oberstufe mit. Die Technik unter der Leitung von Stefan Bartknecht sowie die Maske unter Andrea Meesmann werden ebenfalls von Schülern aus der Mittelstufe unterstützt.