SBBZ in Stetten schließt Ende des Schuljahrs

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen am Schulzentrum Stetten am kalten Markt wird zum Ende des Schuljahres 2020/2021 aufgehoben. Das hat Bürgermeister Maik Lehn in der jüngsten Gemeinderatssitzung dem Gremium mitgeteilt.

Wie bekannt, sind am Stettener Schulzentrum bisher Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Förderangebot inklusiv beschult worden. Jedoch seien in den vergangenen drei Jahren keine förderbedürftigen Kinder mehr angemeldet und auch kein Antrag auf schulorganisatorische Maßnahmen gestellt worden, so der Bürgermeister. Laut der Obersten Schulaufsichtsbehörde, die Abteilung 7 des Regierungspräsidiums Tübingen, ist aber an mindestens drei aufeinander folgenden Schuljahren eine Mindestanzahl von zwölf Kindern mit Förderbedarf nötig, um das SBBZ aufrecht erhalten zu können.

Nur wenn kein anderes öffentliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit demselben Förderschwerpunkt und Bildungsgang in zumutbarer Entferndung erreichbar wäre, könnte das Stettener SBBZ bestehen blieben. Aber da ein entsprechendes Bildungsangebot in der Sigmaringer Luise-Leininger-Schule bestehe, „ist diese Ausnahme für unser SBBZ nicht gegeben“, sagte Lehn. Insofern stelle die Aufhebung des SBBZ Stetten weder für die Kinder noch für Schulleitung und –träger ein Problem dar. Das Ratsgremium nahm die Mitteilung ohne Nachfragen zur Kenntnis.