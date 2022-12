Sauldorf wählt Severin Rommeler zum neuen Bürgermeister

Die Einwohner der Gemeinde Sauldorf haben am Sonntag einen neuen Bürgermeister gewählt: Der 26-jährige Severein Rommeler holte im zweiten Wahlgang 53,9 Prozent der Stimmen und tritt damit die Nachfolge von Amtsinhaber Wolfgang Sigrist an. Rommelers Mitbewerber Christian Walter kam auf 45,7 Prozent der Stimmen, die Wahlbeteiligung betrug 63,4 Prozent.

Die Ergebnisse in den einzelnen Stimmbezirken

Gewählt wurde am Sonntag in den sechs Stimmbezirken Sauldorf, Bietingen, Boll, Krumbach, Rast und Wasser. Hinzu kommt ein eigener Bezirk für die Briefwähler. Vorne lag Rommeler in den Bezirken Sauldorf (61,6 Prozent), Bietingen (64,9 Prozent), Boll (65,1 Prozent) und Krumbach (66,7 Prozent). Christian Walter wiederum hatte in Rast (62,9 Prozent) und Wasser (60,9 Prozent) die Nase vorn. Wie der Wahlleiter am Sonntagabend mitteilte, entfielen von den Briefwahlstimmen 55,7 Prozent auf Rommeler und 43,3 Prozent auf Walter.

Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Severin Rommeler 38,7 Prozent der Stimmen erreicht. Weil er damit allerdings nicht die absolute Mehrheit erzielte, wurde ein zweiter Wahlgang nötig. Um Bürgermeister zu werden, reicht bei diesem die einfache Mehrheit aus. 1342 von 2116 Wahlberechtigten gaben an diesem Sonntag ihre Stimme ab. Sieben Stimmzettel waren ungültig.

Kugler tritt gar nicht erst an

Dominik Kugler, Sohn des Pfullendorfer Bürgermeisters Thomas Kugler, holte im ersten Wahlgang 28,5 Prozent der Stimmen und kündigte daraufhin an, nicht erneut zu kandidieren. „Um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, braucht der nächste Sauldorfer Rathauschef einen möglichst breiten Rückhalt in der Bevölkerung“, schrieb er in einer Pressemitteilung. „Davon war ich beim ersten Wahlgang unter den drei ernstzunehmenden Kandidaten am weitesten entfernt. Deshalb mache ich den Weg frei für klare politische Verhältnisse.“

Christian Walter unterliegt auch im zweiten Wahlgang. (Foto: privat)

Keine ernstzunehmende Rolle bei der Bürgermeisterwahl in Sauldorf spielte Dauerkandidat Samuel Speitelsbach. Im ersten Wahlgang bekam er lediglich eine Stimme (0,07 Prozent), im zweiten Wahlgang ebenfalls (0,07 Prozent).

Sieger lebt seit zwei Jahren in der Gemeinde

Severin Rommeler lebt seit gut zwei Jahren mit seiner Verlobten in Sauldorf. Der gelernte Zimmerer, Konfliktmoderator und Mediator absolvierte ein Studium der Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften. Seit Oktober nimmt er an einem Traineeprogramm für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst teil und absolviert eine Weiterbildung an der Kehler Akademie in Kooperation mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

Der gebürtige Sigmaringer Christian Walter ist gelernter Bauzeichner, der Weiterbildungen zum staatlich geprüften Hoch- und Tiefbautechniker und zum Energieberater absolviert hat. Der 43-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit 2018 arbeitet er als Liegenschaftsverwalter für die Gemeinde Sauldorf.

Dominik Kugler wächst in Sauldorf auf

Dominik Kugler ist in Sauldorf aufgewachsen. Seit 2016 arbeitet er als Anlage- und Vermögensberater für die Sparkasse in Meßkirch. Sein Sohn Thomas ist seit 15 Jahren Bürgermeister der Stadt Pfullendorf. Bereits im Januar hatte er bekannt gegeben, für dieses Amt nicht erneut zu kandidieren. Zu seinem Nachfolger wurde im Oktober Herdwangen-Schönachs Bürgermeister Ralph Gerster gewählt.