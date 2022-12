Sauldorf muss in den zweiten Wahlgang: Severin Rommeler hat die Nase vorn

Im ersten Wahlgang hat es bei der Sauldorfer Bürgermeisterwahl keinen Sieger gegeben. Mit 38,7 Prozent hatte Severin Rommeler am Sonntag die Nase vorn, verfehlte aber die Marke von 50 Prozent deutlich. Sein ärgster Verfolger ist der Leiter des Sauldorfer Liegenschaftsamts, Christian Walter, mit 32,5 Prozent. Auf Platz drei kam Dominik Kugler mit 28,5 Prozent.

Wahlbeteiligung liegt bei 66,4 Prozent

Keine Rolle spielte der Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der lediglich auf 0,07 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,4 Prozent. Bei der Stichwahl am Sonntag, 18. Dezember, genügt die einfache Mehrheit.

Bei drei ernstzunehmenden Kandidaten war von vielen Sauldorfern ein zweiter Wahlgang erwartet worden. Alle drei chancenreichen Kandidaten kamen auf Ergebnisse im zweistelligen Prozentbereich, verfehlten die notwendige 50-Prozent-Marke aber deutlich.

So sieht es in den Ortsteilen aus

In den einzelnen Ortsteilen gab es zum Teil erhebliche Unterschiede: Severin Rommeler kam in Sauldorf, Bietingen und Boll auf Ergebnisse von 40 Prozent plus X. Der Leiter der Sauldorfer Liegenschaftsverwaltung Christian Walter (43) riss in den Ortsteilen Rast und Wasser sogar die 50-Prozent-Marke, verbuchte im Ortsteil Sauldorf aber nur 19,4 Prozent auf sich. Mit knapp 45 Prozent hatte Dominik Kugler in Krumbach sein bestes Ergebnis, dies war der einzige Ortsteil, den der 34-Jährige gewinnen konnte.

Kugler stammt aus einer Bürgermeister-Familie

Der Bankfachmann Dominik Kugler, Sohn des früheren Sauldorfer und jetzigen Pfullendorfer Bürgermeisters Thomas Kugler, entschied sich erst nach einer Sondierungsphase für eine Bewerbung. Zu diesem Zeitpunkt hatten Christian Walter und Severin Rommeler bereits mit dem Wahlkampf begonnen. Seit mehr als zwei Jahren lebt Severin Rommeler mit seiner Verlobten in der Gemeinde Sauldorf.

Rommeler ist 26 Jahre jung

Rommeler ist 26 Jahre alt und gelernter Zimmerer. Danach hat er ein Bachelorstudium in Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaft abgeschlossen. Darauf aufbauend absolviert er aktuell eine Weiterbildung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl.

Zweiter Wahlgang am 18. Dezember

In den nächsten Tagen werden die Kandidaten entscheiden müssen, ob sie zum zweiten Wahlgang am 18. Dezember noch einmal antreten.

Amtsinhaber bewirbt sich nicht mehr

Amtsinhaber Wolfgang Sigrist tritt in Sauldorf nicht mehr an, er geht nach Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand.