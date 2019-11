Sattler überzeugt mit Glaube, Gesang und Persönlichkeit

Mehr als 600 Zuhörer sind zu Oswald Sattlers Konzert am Donnerstagabend in der Kirche St. Mauritius in Stetten am kalten Markt gekommen. Der Südtiroler Sänger überzeugte mit seinem Gesang, seiner Persönlichkeit, seinem Glauben und einer ihm wichtigen Botschaft. „Ich will die Herzen der Menschen öffnen, sie berühren und ihnen Hoffnung schenken“, sagte Sattler in der andachtsvollen Atmosphäre.

Dass seine Lieder berühren und bewegen, ist sofort zu spüren. Den Auftakt der dreistündigen Huldigung und bewegenden Lieder macht das Ensemble Otti Bauer mit der von Dramatik und Rhythmik geprägten „Palladio“-Suite von Karl Jenskins. Auf hohem Niveau überzeugen die Musiker und der Chor während des gesamten Abends.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer Markus Manter kommt mit Vivaldis Winter aus den „Vier Jahreszeiten - Four Seasons“ ein weiteres großes klassisches Werk zum Vortrag, bei dem Kim Leonores virtuoses Spiel auf der Geige fasziniert.

Hohelied zur Ehre des Schöpfers

Dann betritt Oswald Sattler den Altarraum. „Im Hause Gottes kann man sich die nötige Kraft holen, auch wenn das Leben nicht immer zum Lachen ist“, sagt er. „Wie groß bist du“, das Hohelied zur Ehre des Schöpfers, beginnt der gläubige Südtiroler mit den Worten: „Herr, gib uns die Kraft, zu erhalten, was du uns geschaffen in deiner göttlichen Allmacht.“ Die zentralen Aussagen bleiben anschließend die gleichen: „Danket dem Schöpfer, findet Kraft und Mut im Glauben und erkennet das Wunder des Lebens.“

Das professionelle Otti-Bauer-Ensemble mit Chor stellt ein bestens disponiertes klangliches Fundament und überrascht die Musikfreunde mit virtuosem Spiel. Bei „Mi Mancherai“ glänzt Tenorsänger Richard Nordemal. Gemeinsam mit Sopranistin Valerie Koning überzeugen beide mit ihren wunderschön abgestimmten Klangfarben. Zu Tränen gerührt blicken viele Zuhörer in den ausgeleuchteten Altarraum, als Oswald Sattler Schuberts „Ave Maria“ erklingen lässt.

Der zweite Teil des Konzertabends ist eine wunderbare Einstimmung auf die beginnende Adventszeit. Erneut beginnt Otti Bauers Ensemble. Der „Schneesturm“ von Swiridow und der „Abendsegen“ aus der spätromantischen Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck sind ganz der Zeit angepasst. Oswald Sattlers einzigartige Interpretationen „Holder Bergkristall“ und „So sanft wie leis“ berühren die Zuhörer. Mit dem Medley „Weihnachtszeit – schöne Zeit, weißer Winterwald und White Christmas“ lässt das Ensemble die Vorfreude aufs Weihnachtsfest greifbar werden.

Melodien sorgen für Gänsehaut

Mit „Leise rieselt der Schnee“ läutet der Sänger das Finale ein. Den letzten Titel, „Großer Gott wir loben Dich“, singen alle Kirchenbesucher mit – dankbar dafür, dieses gefühlvolle sakrale Weihnachtskonzert erlebt haben zu dürfen. Die zauberhaften Melodien sorgen spätestens beim Finale für Gänsehaut.

„Oswald Sattlers Konzerte sind nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern erreichen auch das Herz der Menschen“, sagt Waltraud Wunderle, Vorsitzende des katholischen Kirchenchors Stetten am kalten Markt, nach dem Konzert. „Er ist glaubwürdig, gläubig und authentisch“, sagt ein anderer Besucher.

Natürlichkeit und Gelassenheit sind es, die Oswald Sattler auszeichnen. Sein tiefer Glaube und das Vertrauen auf Gott gelten als Grundlage für seine überzeugende Interpretation religiöser Lieder. Die nächsten Auftritte in der Region sind für Sonntag, 17. Mai 2020, in Albstadt-Ebingen, und für Freitag, 11. September 2020, in Tuttlingen geplant.