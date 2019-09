Sattelzug muss scharf bremsen

Eine 68-jährige Fußgängerin ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der B 311 verletzt worden. Die Frau überquerte von der Mengener Straße kommend die Bundesstraße in Richtung Daimlerstraße. Hierbei übersah sie zuerst einen von Leitishofen stadteinwärts fahrenden Sattelzug, dessen Fahrer eine Kollision durch eine Gefahrenbremsung gerade noch verhindern konnte. Als die Frau dann auf der anderen Straßenseite ankam, stürzte sie ohne Einwirkung anderer bei dem Versuch, über die Leitplanke in den angrenzenden Grünstreifen zu gelangen. Die 68-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.