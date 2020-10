Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 12 Uhr auf Erlenweg in Richtung Ahornstraße gefahren und hat im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines auf dem Mettenbachweg fahrenden 23-jährigen Lastwagenfahrers missachtet, sodass es zum Unfall kam.Währende am LKW ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand, wird dieser beim Auto auf 4000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

